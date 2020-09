Send til din ven. X Artiklen: Budgettale - F: Vi undgår ikke at hæve skatten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Budgettale - F: Vi undgår ikke at hæve skatten

Ordførertalen fra SF.

Det Grønne Område - 09. september 2020 kl. 09:04 Af Sigurd Agersnap, gruppeformand, SF Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Budgettet for næste år bliver afgørende for udviklingen i Lyngby-Taarbæk. Kort sagt så er der, som vi ser det i SF, to veje man kan gå. Enten så skærer vi voldsomt på velfærden eller også hæver vi skatten. Man kan ikke lade stå til, og ikke vælge en af vejene.

For os i SF er sagen meget klar. Vi kommer ikke udenom at hæve skatten.

Udfordringen i Lyngby-Taarbæk er ikke, at vi har for mange pædagoger i daginstitutionerne, for flotte skoler og legepladser, eller for gode forhold på plejehjemmene. At der er en masse krølfedt i den offentlige service. Udfordringen er derimod, at mens folk er blevet rigere derhjemme, så er der blevet skåret i den offentlige service. Siden 2002 har en gennemsnitlig borger i Lyngby-Taarbæk oplevet skattelettelser for mere end 27.000 kr., det viser beregninger fra AE. Samtidig har man skåret i velfærden.

Mens man har delt skattelettelser ud fra staten, har vi i kommunerne måtte stramme livremmen ind.

Det betyder, at der er kommet kæmpe forskel mellem hvad man har råd til derhjemme, og hvad man har råd til i det offentlige. Mens folk køber den anden og tredje fladskærm derhjemme, så er der ikke råd til nye whiteboards på skolerne.

Og vi har selv været med til at skabe problemet ved at sænke grundskylden her i kommunen. Det har øget uligheden. Derfor kommer vi ikke uden om at hæve skatten. Det er SF's klare position ind til forhandlingerne. Skatten skal hæves ikke bare sådan, at den skaber en bedre sammenhæng mellem indtægter og udgifter, men også sådan at der bliver mulighed for reelle forbedringer for borgerne.

Vi tror godt, folk vil betale lidt mere om måneden i skat, hvis det betyder, at vi kan investere i nye skoler og daginstitutioner. Nye legepladser og mindre hullede cykelstier. En ny musikskole og kunstgræs baner. Fast og kendt personale i ældreplejen og måske et nyt plejehjem.

Det kan man også se af den borgerundersøgelse, som blev gennemført sidste år, og det er i hvert fald det mandat, vi er valgt på i SF. Vi vil hæve skatten og forbedre velfærden.

Konkret mener vi derfor, at der skal vedtages tre pakker. En velfærdspakke, en bæredygtighedspakke og en byrumspakke.

En velfærdspakke Som sikrer og fremrykker indførelsen af minimumsnormeringer ved ansættelse af flere pædagoger.

Penge til flere tolærerordning og et reelt klasseloft på 24 elever i klasserne.

Penge til faste team og fast personale i ældreplejen.

Samlet altså en velfærdspakke som kan mærkes af personale, børn, forældre og ældre.

En bæredygtighedspakke Som muliggør implementeringen af den bæredygtighedsstrategi en række borgere har hjulpet med at udvikle over de sidste 2 år. En pakke som gør at vi kan trække i den grønne føretrøje, tage ansvar for klimaet og naturen p åos.

Konkret betyder det elektrificering af al busdrift i kommunen. Etablering af parkeringspladser og ladestandere til elbiler og elcykler. Og indkøb af flere elbiler.

Pulje til at plante flere træer.

Bedre forhold for cyklister, gående og en sammenhængende kollektiv transport.

En byrumpakke Vi skal have penge til at lave bedre, grønnere og mere børnevenlige byrum. Hvis ikke vi investerer i byerne, så risikerer vi butiksdød og spøgelsesbyer. Vi skal sikre liv og aktivitet og bedre rammer i bycentrene.

Det betyder en ny park og legeplads i Lyngby.

Penge til stationsforpladser i forbindelse med Letbanen.

Vilde rabatter og små grønne oaser.

Pakkerne skal udstikke retningen for udviklingen i kommunen. Vi skal ikke beslutte det hele i budgettet, men det er vigtigt, at pengene bliver sat af. Det sagt så er det indsatsområder, som skal vendes med borgerne og selvfølgelig også i de enkelte udvalg. Der er bruge for gode ideer og løsninger, og flere hjerner finder bedre løsninger.

Plan for vedligehold og nye bygninger

Selvom det er veludbygget liste af budgetkrav fra SF, så kan de ikke stå alene. For vi står også med en kæmpe udfordring med gamle og nogle steder faldefærdige offentlige bygninger. Den opgave skal vi løse. Hvis ikke det skal løses med nye grundsalg og mere byggeri, så kan vi ikke se, man kommer udenom en skattestigning. Vi har skoler og daginstitutioner her i kommunen, som ikke lever op til det man kan forvente af en moderne kommune i et velhavende område, og som så heller ikke er særligt effektive. Vi går derfor ind i budgetforhandlingerne med en ambition om at få landet en samlet plan for vedligehold og nybyggeri, for de næste mange år.

Vi vil prioritere, daginstitutionerne, skolerne, biblioteket, musikskolen og en ny kunstgræsbane.

Problemet med manglende vedligehold af vores bygninger er ikke opstået af sig selv, men fordi vi i alt for mange år ikke har vedligeholdt og bygget nok nyt. Der er et ansvar også et politisk et af slagsen. Når ikke man vedligeholder bygningerne, så kommer regningen kun til at vokse. Hvis ikke regningen og opgaven skal blive uoverskuelig, så er vi som kommunalbestyrelsen nødt til at træde i karakter og adressere den nu. SF er derfor klar til også i forbindelse med budgettet at forhandle om en langsigtet plan for vedligehold af kommunens bygninger.

Mere til servicen Dertil er der en række gode ting i budgettet som forvaltningen præsenterer her, og som det ligger foran os nu. Vi noterer med glæde, at budgettet for 2021 i udgangspunktet indeholder muligheder for at bruge flere penge på servicen for Lyngby Taarbæks borgere. Det serviceloft, som har været en spændetrøje for vores handlemuligheder, ser ud til at være løsnet. Det skyldes at regeringen og folketinget har været med til at hæve serviceloftet, og derved give kommunerne bedre mulighed for at forbedre velfærden.

Samtidig er vi glade for at se, at budgetterne på socialområdet opjusteres, så de ikke er så urealistiske som de tidligere har været. Det ligger i forlængelse af det investeringsspor, som kommunen er slået ind på, og som vi tror, er det eneste rigtige. Den eneste måde vi kan spare penge på socialområdet på, det er altså ved at flere borgere får det bedre.

Vi ser frem til budgetforhandlingerne, for årets budget bliver vigtigere end længe. Vi mener, der er brug for at skifte spor, så vi kan tilbyde borgerne en bedre service. Vi er som altid lydhør og konstruktive i forhandlingerne. Vi kæmper for vores, også gerne vedholdende, men med respekt for at et budget bliver bedst, hvis vi prøver at møde hinanden.

Vi ser frem til forhandlingerne, og tror på at det kan blive et rigtigt godt budget.

