Budgettale - C: Der er mange udfordringer, og de skal løses nu

Den konservative budgettale.

Det Grønne Område - 09. september 2020 kl. 09:02 Af Sofia Osmani, borgmester, Konservative

Budgettet for 2021-24 er ikke nogen helt nem omgang. Selvom vi har et godt udgangspunkt, med lav gæld og en solid kassebeholdning, så står vi overfor store udfordringer, som skal løses. Vi mangler nye daginstitutioner de kommende år, vi skal indføre minimumsnormeringer og renovere en lang række bygninger. Vi skal sikre, at vi har det rigtige antal plejehjemspladser - nu og om 5 og 10 år. Vi skal have fundet en løsning for de mange tusinde grundejere, der bor på en privat fællesvej. Vi skal klimasikre, plante træer og opgradere kommunens grønne træk.

Vi skal finde løsninger for en musikskole ramt af skimmelsvamp, og vi skal styrke kultur- og fritidslivet, der er under pres, men som jo også er noget af det, der kan tiltrække og fastholde alle de borgere, der hverken har brug for børnepasning, skoler eller ældrepleje. Borgere - uden hvem vi i fremtiden vil stå med endnu større økonomiske udfordringer. Og vi skal løse alle disse udfordringer samtidig med, at vi sikrer, at vi har råd til at betale for både det specialiserede område, ældreplejen, skolerne, jobcenteret, byggesagsbehandling og alle de andre opgaver, vi hver dag løser.

Udligningsreformen Der er udfordringer nok. Og den største har jeg slet ikke nævnt endnu. Vi fik i foråret en udligningsreform, og den gik desværre ikke den vej, vi håbede. De stigende udgifter til udligning, som vi har oplevet i en årrække, de fortsætter. Og de får tilmed et nyk opad.

Vores samlede ekstra tab i 2021 ender ifølge regeringens tal på små 40 mio. kr. Men man glemmer, at vores samlede regning til udligningssystemet belæber sig til ca 1,4 mia. kr hvert eneste år.

Det er ca. 20 procent af det samlede budget - eller hvad der svarer til mere end de samlede anlægsomkostninger for hele Lyngby-Taarbæks andel af letbaneprojektet (altså det vi samlet kommer til at betale over de næste 40 år!). Og for god ordens skyld, så er det ikke fordi jeg mener vi skal have lov at beholde det hele selv, men kunne vi beholde bare en lille smule, ville det hjælpe gevaldigt. For det er ikke småpenge, vi taler om.

Til trods for den høje udligning har vi p.t. landets 9. laveste indkomstskat og den 16. laveste grundskyldspromille. Det er noget, vi i den konservative gruppe er stolte af. Men det er også en placering, vi får svært ved at fastholde. For når et flertal i folketinget har besluttet, at vi skal bidrage endnu mere til landets øvrige kommuner, ja så er der kun et sted at hente pengene. Hos borgerne. Alternativet er lavere service - alt imens andre kommuner kan skrue servicen op - blandt andet for vores penge.

Skattestigning Men vi oplever altså ikke, at borgerne her i kommunen efterspørger færre voksne i dagtilbuddene, færre social- og sundhedshjælpere på vores plejehjem eller flere huller i vejene. Tværtimod.

Derfor er udgangspunktet for årets budgetforhandlinger heller ikke, om vi skal have en skattestigning. Men derimod hvor stor den skal være.

Det er ikke en debat, vi bryder os om i den konservative gruppe - men det er en, vi er blevet påtvunget af flertallet i folketinget. Vi har naturligvis i den konservative gruppe en ambition om at begrænse stigningen i skatten, men vi har også en ambition om et ansvarligt og realistisk budget. V

i har tidligere oplevet, at en alt for optimistisk tilgang til befolkningsudviklingen og effektiviseringsprogrammer har fået budgetterne til at se pæne ud på overfladen - men umulige at holde og leve op til på den lange bane. Den slags fugle på taget har vi i flere omgange pillet ned de seneste 6 år - og vi har ikke i sinde at lade nye fugle flytte ind på taget for at skabe en fiktiv balance. Heller ikke selvom det kunne være fristende for at undgå en skattestigning her 1 år før et kommunalvalg.

Den lette løsning går bare ikke. For vi ved, at vi, og resten af kommunen, skal leve med konsekvenserne af dette års budget i mange år frem. Derfor er vi også realistiske omkring skatten - selvom det gør ondt. Afhængigt af sanktionerne fra staten skal vi hæve skatten mellem 0,4 og 0,6 % bare for at levere uændret service næste år. Hvis vi så også har en ambition om at løse nogle af de udfordringer, vi står overfor, så skal der findes yderligere finansiering. Gennem besparelser eller yderligere skat.

Vi går til forhandlingerne med åbent sind. Vi kommer til at drøfte skat, men også realistiske effektiviseringer, udbud og nye måder at løse opgaverne på. Der er ingen idéer eller løsningsforslag, vi ikke er villige til at se på. For når skatten skal fastsættes, er det vigtigt for os at være sikre på, at alle sten er vendt. Skatten skal ikke sættes højere end absolut nødvendigt. Og så har vi jo vist, at vi også kan gå den modsatte vej og sænke skatten igen. 1,5 promille på grundskylden i sidste periode. Så selvom vi i denne omgang næppe har et valg i forhold til stigende skat, så skal der ikke være tvivl om, at vores ambition vil være at skabe et råderum, så den igen i fremtiden kan sænkes.

