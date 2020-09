Send til din ven. X Artiklen: Budgettale - B: Skatteforhøjelsen skal også gå til forbedret service Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Budgettale - B: Skatteforhøjelsen skal også gå til forbedret service

Den radikale ordførertale i forbindelse med førstebehandlingen af budgettet.

Det Grønne Område - 09. september 2020 kl. 09:00 Af Gitte Kjær-Westermann, gruppeformand, Radikale

Budgettets forudsætninger og de mange ubekendte, har Simon og Sofia redegjort for, så det vil jeg ikke trætte med. Vi vil gerne starte med at takke borgerne for de input, der er kommet digitalt. Det er vigtigt med det engagement.

Uden at vi synes, vi kan gå for meget i detaljer på det her tidspunkt, forud for forhandlingerne, kan jeg afsløre, at vi i Radikale Venstre har 6 elementer, vi som udgangspunkt vil bringe med ind i årets budget. Vi vil gerne have

1. En primær opprioritering af de områder, hvor vi ligger lavt på service

2. Fokus på de almene serviceområder og bedre styring af de specialiserede områder, men ro på de omstillingsprojekter, vi har sat i søen, så de får tid til at arbejde

3. Finansiering af nødvendige anlægsopgaver, herunder optionerne på Lundtofte skole og Engelsborgskolen, samt nybyggeri på dagtilbudsområdet, og en permanent løsning på musikskolens lokaleudfordringer.

4. Mere fokus på bæredygtighed, klima og miljø - vi halter bagefter

5. Realisering af den skattestigning, vi besluttede sidste år, til dækning af udligningsregningen og opjusteringen på service og anlæg, uagtet om vi sanktioneres på det. Ikke fordi vi pr automatik er for skattestigninger i Radikale Venstre, men fordi det er nødvendigt. Der er ingen lavthængende frugter at hente i effektiviseringer.

6. Og så er vi åbne overfor at diskutere en bedre vejløsning for borgerne.

Forleden fik vi præsenteret nogle sammenligningsresultater på service. De viste, at vi ligger pænt på vores serviceudgifter pr indbygger i kommunen, sammenlignet med både landsgennemsnittet og vores naboer. Samtidig med at vi ligger 9. lavest på skatteprocent. Det er meget få områder, vi ligger under landsgennemsnittet på service. Med den oplysning, er der et spørgsmål, vi er nødt til at stille os selv er: hvorfor opleves vores service så ikke som høj på de områder, hvor vi ligger højt? Det synes vi, at vi er nødt til at blive klogere på. Vi er også nødt til at blive klogere på både rekruttering og fastholdelse af medarbejdere indenfor vores serviceområder. Det skal være attraktivt at arbejde i vores kommune. Det bliver vigtigt i fremtiden.

Det almene skoleområde Et område, hvor vi ligger under gennemsnittet på service, er det almene skoleområde. Noget af det skyldes forskellige regnskabsmetoder i kommunerne. Noget skyldes at vi har rigtig gode forældrekræfter, der støtter deres børn godt, og vi har færre børn med svære vanskeligheder end en del andre kommuner. Men noget af det er også, at almenområdet holder for, når udgifterne stiger på det svært styrbare specialområde i BUU og SSU.

For Radikale Venstre er det afgørende, at udgifterne på specialområdet ikke fortsætter med at stige på en måde, så det udhuler almenområdet. Det handler om at gribe tidligere ind, i almenmiljøet, så færre børn ender i specialområdet. Måske kan vi lære noget af Covid-19 perioden, som vi næppe er færdig med, i forhold til at indrette skoledagen og undervisningen anderledes, med større trivsel for øje. Det er vi allerede godt i gang med at se på i BUU sammen med forældrerepræsentanter, dagtilbud og skoler.

Hvad der også er vigtigt for os i Radikale er, at vi prioriterer nogle af de anlægsopgaver, der er nødvendige, men endnu ufinansierede, som fx nogle af optionerne på Lundtofte skole og Engelsborgsskolen. Vi står også med anlægs udfordringer på dagtilbudsområdet. Vores børnetal stiger markant nogle steder i kommunen, samtidig med at nogle dagtilbud, vi har, er utidssvarende og svære at vedligeholde. Vi er nødt til at bygge nyt og bedre til vores mindste, flere steder. Det ønsker vi i Radikale Venstre at få prioriteret i budgettet.

Et andet område, vi synes, trænger til et løft i vores kommune, er kulturen. Særligt er musikskolens lokale-situation noget, vi er nødt til at få set på. Det mener vi også skal tænkes ind i budgettet.

Ekstraordinært i år har forvaltningen i deres udspil lagt op til en opjustering af budgettet på det specialiserede område. I flere år har vi lagt budgetter på området, som vi godt vidste, ikke kunne holde. Det har jeg italesat flere gange i udvalgene og i budgettaler, for når budgetterne ikke holder, ender vi med tillægsbevillinger eller ekstra besparelser, når merforbruget forudsigeligt viser sig alligevel. Derfor er vi i Radikale Venstre glade at se et mere realistisk budget i år. Det afgørende for os er, at når vi opjusterer på specialområdet, så skal det også bidrage til en aflastning af almenområdet. Det vil vi i Radikale Venstre holde særligt øje med.

Og det er noget, vi allerede er i gang med. I sidste års budget vedtog vi også nogle omstillingsprojekter. Det er en ny måde at tænke budgetter på. Det startede da vi fik præsenteret budgetreduktionsforslagene i udvalgene sidste år. I stedet for de sædvanlige kortsigtede ad hoc besparelser til at dække merudgifterne, foreslog jeg som formand for BUU, at vi pillede 3 områder ud, og lavede investeringer på de områder, som kunne skabe langsigtede besparelser. Det har vi arbejdet intenst med i udvalget, i forvaltningen og økonomiudvalget. Det samme har man gjort på SSU. De omstillingsprojekter, som vi allerede er godt i gang med, skal nu have ro til at arbejde. Derfor mener vi ikke, vi skal ud at finde besparelser på de områder i dette budget.

Skat til service Og derfor vil vi foreslå, at skattestigningen, vi alle synes at være enige om, ikke kun dækker ekstraregningen på udligning, men også en rimelig investering i forbedret service og anlæg i de kommende år. Og at vi tager den, også selv om vi risikerer at blive ramt af sanktioner.

Angående de private fællesveje har vi lyttet os til, at det er en vigtig sag for en del borgere. Der er utilfredshed med den måde, vedligeholdelsesarbejdet er foregået. Vi vil gerne diskutere sagen. Helst havde vi i Radikale Venstre set det finansieret over grundskylden, men den er landspolitisk låst.

Som rosinen i pølseenden vil vi som Radikale selvfølgelig gerne have prioriteret klima, miljø og bæredygtighed i budgettet. Bæredygtighedudvalget, 17,4 udvalget, som blev nedsat for at udmønte Radikale Venstres budgetønske om fokus på bæredygtighed i 2017, barsler snart med nogle anbefalinger til, hvordan vi kan arbejde videre med verdensmålene på klima og bæredygtighed i vores kommune. Vi ser frem til resultaterne, for det er et område, hvor vi skal blive mere ambitiøse som kommune.

Der er naturligvis mere, vi gerne vil kigge på. Vi ser frem til budgetprocessen. Jeg er sikker på, at vi får landet et godt budget, der bliver bredt funderet, for det er faktisk fornuftige mennesker, der sidder her i kommunalbestyrelsen.

