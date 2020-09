Send til din ven. X Artiklen: Budgettale - A: Der skal være balance både i økonomi og service Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Budgettale - A: Der skal være balance både i økonomi og service

Socialdemokratiets budgettale.

Det Grønne Område - 09. september 2020 kl. 08:45 Af Simon Pihl Sørensen, viceborgmester, gruppeformand, Socialdemokratiet Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vi skal have et budget i balance. Det arbejder vi altid for.

Men vi skal også have service i balance.

Det har været hårdt i nogle år nu.

På enkelte områder kan borgerne klart mærke, at der er sparet. Samtidig er enkelte områder nærmest løbet løbsk. Det gælder især det specialiserede område.

Omvendt er der siden regeringsskiftet tilført kommunen et trecifret millionbeløb til serviceforbedringer.

Vi har sammen i kommunalbestyrelsen sikret en ansvarlig økonomistyring.

Kommunens budget med forslaget fra administrationen er bragt i balance, ved både en skattepulje og en budgetreduktionspulje.

Budgetreduktionspuljen fordeles som udgangspunkt ud fra serviceområdernes andel af budgettet.

Der er tidligere indarbejdet budgetreduktioner på 25,8 mio. kr. i 2021.

Vi har tre hovedudfordringer 1. Stor overskridelse af servicerammen, dvs. den aftalte ramme for kommunens serviceudgifter

2. Lav gennemsnitlig driftsbalance

3. Udfordringer på anlæg - der mangler finansiering

Vi kommer til at sætte skatten op. Det er ikke noget slutmål for os. Vi synes altid, vi skal anstrenge os for at gøre tingene så hensigtsmæssigt som muligt og økonomisk forsvarligt. Vi står ved, at vi har en af landets laveste skattetryk.

Jeg tænker også, at når borgere ser, at vi bruger midler på røde prikker på cykelstierne, så er der nok rum for forbedringer i den måde, vi bruger midlerne på.

Men der skal også være balance i driften. Ikke mindst almenområdet holder for i disse år. Det er uholdbart.

I Socialdemokratiet har vi selvfølgelig gode forslag med til budgetforhandlingerne med fokus på børn, skole, ældre og klima.

Dem vil vi folde ud de næste uger.

Men jeg kan love én ting: Vi vil altid gå efter begge balancer. Velfærd og økonomi.

I den forbindelse er det også afgørende, at vi minder hinanden om, at vi står midt i en krise, hvor dele af det private erhvervsliv er hårdt ramt, og dermed er der jo også mange af vores borgere, der står i en usikker situation. De er hårdt ramt. Og det er jo kun fra den kant, penge til minimumsnormeringer og forbedringer kan komme fra.

