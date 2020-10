Budgetforlig - løsgængerne: 'Vi er imod en skattestigning'

De to løsgængere, og tidligere medlemmer af Venstre, Henriette Breum og Inge Sandager, stod alene i budgetforhandlingerne, da en skattestigning skulle forhandles hjem. De var imod. Men valgte alligevel at gå med.

"Som udgangspunkt ønskede vi ikke, at borgerne skulle have en skattestigning. Da vi var de eneste, der havde dette udgangspunkt, kan der være langt til et kompromis alle kan bakke op om, så derfor har vi haft fokus på følgende punkter: Skattestigningen skal være så lav som mulig, personskatten skal sænkes igen efter sanktionsperiodens udløb, de kommunale opgaver skal løses effektivt og konkurrencemæssigt bedst og billigst, målt i forhold til nabokommuner og i forhold til den enkelte udbyder. Det er lykkes os at få fokus på alle punkter i budgetaftalen, hvilket vi er meget tilfredse med."

Inge Sandager supplerer:

"Vi ønsker bedre kvalitet af de serviceydelser vi leverer, hvor nytænkning og udvikling er vigtig. Både når det gælder plejehjem, skoler og daginstitutioner. Derfor er vi glade for, at der er afsat penge til opførelse af nye daginstitutioner, renovering af skoler, forbedring af skolevejene og foranalyse til nyt plejehjem. Med visionsprocessen for Kgs. Lyngby sikrer vi, at vores kommune i fremtiden forbliver attraktiv med grønne og bæredygtige byrum, et sundt og moderne handelsliv og bedre sammenhæng mellem nye og gamle bygninger."