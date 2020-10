-Det er et solidt forlig med fokus på forbedringer på skoleområdet, børn, klubber og ældre, siger Simon Pihl Sørensen (S). Foto: Lars Schmidt

Budgetforlig - Socialdemokratiet: 'Børn, ældre og klima i fokus'

Tilfredshed hos Socialdemokratiet med budgettet.

Det Grønne Område - 08. oktober 2020 kl. 09:00 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen

Tilfredsheden med indholdet af budgetforliget om kommunens økonomi er til at få øje på hos Socialdemokratiets gruppeformand, viceborgmester Simon Pihl Sørensen.

Han siger:

"Det er et solidt forlig med fokus på forbedringer på skoleområdet, børn, klubber og ældre. Vi er også meget glade for, at der fokuseres meget mere på klimapolitik. Det er afgørende at vi kommer op i et højere gear her," siger han:

"Vi er meget glade for, der nu sættes gang i et forsøg på ældreområdet med nye involveringsformer, ledelsesmetoder og ikke mindst med fokus på den omsorg, der skal være i et menneskes hjem. Vi skal væk fra institutionalisering og over i fokus på omsorg og det enkelte menneske. Her skal Lyngby-Taarbæk være spydspids," understreger Simon Pihl Sørensen.

"Jeg synes også, at det er vigtigt, at kultur- og bylivet får et boost. Vi skal have meget mere spræl og liv i byen for børn, unge og ældre, hvis vi skal have levende bydele i en tid, hvor vi konkurrerer benhårdt med internethandlen," siger han - og slutter:

"Vi havde gerne set endnu mere fokus på velfærd, men finansloven vil formentlig give os yderligere muligheder for at øge kvaliteten - især på børne og ældreområderne. På anlægsområdet bygger vi ud med tre nye daginstitutioner og tager hul på analyse af et nyt plejehjem. Det er vigtige skridt, selv om det formentlig ikke er nok. Vi skal derfor have fokus på kapaciteten de næste år, og vi skal bygge nyt og spændende."

