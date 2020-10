Budgetforlig - SF: 'En nødvendig skattestigning'

"SF er med i budgetaftalen, som sikrer en nødvendig skattestigning, og som giver mulighed for at prioritere velfærden i fremtiden," forklarer han:

"Det skal dog ikke være nogen hemmelighed, at SF gerne så, at vi også havde taget hul på de nødvendige forbedringer af velfærdsområderne her og nu. SF har kæmpet for, at budgettet skulle sikre bedre rammer om børnelivet i kommunen med penge til daginstitutioner og skoler. Det er delvist lykkedes med investeringer for 300 mio. kroner i fire nye daginstitutioner og penge til renovering af skolerne," siger han: