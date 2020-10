-Det er klart frustrerende, at vi ikke får lov at sætte skatten op uden straf, selv om skattestigningen primært går til at dække øget udligning, siger Gitte Kjær-Westermann.

Budgetforlig - Radikale: 'Vi fik fokus-områderne med'

Hos Radikale er der glæde over, at budgetforliget om kommunens økonomi blev så politisk bredt som overhovedet muligt.

"Det er klart frustrerende, at vi ikke får lov at sætte skatten op uden straf, selv om skattestigningen primært går til at dække øget udligning. Bortset fra det, er vi i Radikale Venstre glade for, at vi har fået landet et budget, hvor alle er med og tænkt ind," siger hun: