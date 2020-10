Se billedserie -Selv om jeg naturligvis helst havde fremlagt et budget helt uden skattestigninger og med store serviceudvidelser, så ved jeg, at et sådant budget ville have været et sminket lig, siger Sofia Osmani. Foto: Lars Schmidt

Budgetforlig: I aften bliver skattestigningen vedtaget

Partierne i kommunalbestyrelsen har indgået forlig om de næste to års kommunale budgetter. Skatten stiger, der laves flere daginstitutionspladser, og der tages hul på at lave flere plejeboliger

Det Grønne Område - 08. oktober 2020 kl. 06:00 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen

Det er i aften i byrådssalen på rådhuset, at samtlige partier og løsgængere konfirmerer den aftale, de lavede for en ugen siden: Forliget om budgettet for 2021-22. Et forlig, som indeholder en skattestigning på 0,68 procent.

Men ikke kun det. Aftalen består blandt andet også af: 700 nye dagtilbudspladser over de kommende 10 år, et løft af det specialiserede område, fortsat fokus på grøn omstilling, kvalitetsprojekt i ældreplejen, en foranalyse for kystsikring og en ambition om at se på problematikken angående de private fællesveje.

Forliget om budgettet er to-årigt og gælder på den måde for både 2021 og -22. En beslutning, som er truffet for at skabe ro om driften, fortæller borgmester Sofia Osmani til Det Grønne Område.

Budgettet gælder således både for det kommunale valgår, 2021, og for den kommende kommunalbestyrelses første år.

Det er blandt andet et årligt tab på næsten 37 mio. kroner på den kommunale udligning, der har tvunget politikerne til at hæve skatten så meget, at Lyngby-Taarbæk ikke længere har landets 9. laveste skattetryk. I stedet vil kommunen have det 15. laveste skattetryk, oplyser borgmesteren.

Frem mod år 2030 stiger antallet af de 0-5 årige, lige som der bliver mange flere ældre over 80 år i samme periode.

"Det er derfor nødvendigt at anskue kommunens økonomi i et langsigtet perspektiv i en periode med en stærkt voksende anlægsportefølje," forklarer Sofia Osmani:

"Samtidig mister kommunen yderligere indtægter på 36,9 mio. kr. år- ligt fra 2021 og frem som følge af ændringer i udligningssystemet."

"Vanskeligt budget" Borgmester Sofia Osmani (K) siger i en pressemeddelelse om budgettet:

"Siden forårets udligningsreform har vi vidst, at det her ville blive et meget vanskeligt budget. Den ekstra stigning i udligningen, som vi fik med reformen, kommer nemlig oven i den stigning vi allerede har oplevet over en årrække. Og kigger vi frem, bliver det kun værre de kommende år," advarer hun:

"Set i det lys er jeg tilfreds med, at det er lykkedes at lave et bredt budgetforlig, der samler alle partier og medlemmer af kommunalbestyrelsen. Et forlig, der byder på en langsigtet anlægsplan med blandt andet 700 nye daginstitutionspladser og en styrkelse af den kommunale service på enkelte centrale områder. Det er jeg rigtig godt tilfreds med," understreger borgmesteren:

"Men samtidig er jeg stærkt utilfreds med, at vi tvinges til at sætte skatten op, fordi et flertal i Folketinget sender stadigt flere af vores skattekroner videre til andre kommuner - og at regeringen tilmed har valgt at pålægge os økonomiske sanktioner for den skattestigning, de med deres udligning tvinger os til at gennemføre. Vi taler om en samlet regning til udligningssystemet på 1,4 mia. kroner hvert eneste år for borgerne her i kommunen. Det er næsten hver fjerde krone i budgettet - og det er ikke rimeligt."

Vil ikke slagte velfærden Borgmesteren fortæller til Det Grønne Område, at partierne er enige om, at stigningen i udligningen ikke skal gå ud over velfærden:

"På trods af de store udfordringer, den ekstra udligning giver os, oplever jeg en bred enighed om, at vi hverken skal slagte velfærden eller lave budgetter baseret på fiktive indtægter og usikre besparelser," siger Sofia Osmani:

"Derfor er det også et ærligt og realistisk budget, vi vedtager på torsdag. Et budget uden de helt vilde serviceudvidelser, men med få vigtige investeringer - og en række politiske pejlemærker for den fremtidige udvikling."

Borgmesteren hæfter sig ved, at enigheden om budgettet og den dertilhørende skattestigning vil skabe stabilitet og ro:

"At vi står fælles om budgettet giver en stabilitet og ro til arbejdet, der også understøttes af beslutningen om at gøre budgettet to-årigt og lave en ti-årig plan for anlæg. Jeg tror på, at den vilje til samarbejde og langsigtet perspektiv, der ligger til grund for budgettet, giver Lyngby-Taarbæk de bedst mulige forudsætninger for en fortsat sund udvikling og ansvarlig drift af den kommunale velfærd," siger hun til Det Grønne Område:

"Selv om jeg naturligvis helst havde fremlagt et budget helt uden skattestigninger og med store serviceudvidelser, så ved jeg, at et sådant budget ville have været et sminket lig. Fremfor at foregøgle vælgerne, at vi kan få langt mere service for færre penge, fremlægger vi her et realistisk og ansvarligt budget. Det er måske ikke det mest spændende budskab, men det er et budskab vi kan stå ved," slutter hun.

Også en række andre kommuner i Nordsjælland hæver skatten - blandt andre Hørsholm, Ruderstal og Gentofte.

