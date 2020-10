-Vi vil føre en indædt kamp både under og efter kommunalvalget for at skatten holdes oppe og pengene til den tid bruges til velfærd - ikke til igen at sænke skatten, siger Henrik Bang (EL). Foto: Lars Schmidt

Budgetforlig - Enhedslisten: 'Budgettet er et fremskridt'

"Enhedslisten er med i årets budget, fordi det repræsenterer et fremskridt. Skatten hæves, så der tages højde for de stigende udgifter både til service og anlæg og til den udligning til andre kommuner, der i bund og grund afspejler, at vi har et godt skattegrundlag," siger Henrik Bang, gruppeformand for Enhedslisten:

"Arbejdet med en samlet vision for det centrale Lyngby, som Enhedslisten længe har argumenteret for, fortsætter. Men der er mange områder, hvor der er behov for forbedringer. Det gælder normeringer i skoler og daginstitutioner, det gælder bedre ældreomsorg, men det gælder også det lokale kulturliv og ikke mindst indsatsen for en bæredygtig og grøn omstilling. Den vedtagne skattestigning giver først fuldt udbytte om tre til fire år, og liste Ø vil føre en indædt kamp både under og efter kommunalvalget for at skatten holdes oppe og pengene til den tid bruges til velfærd - ikke til igen at sænke skatten."