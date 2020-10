Budgetforlig: Alle partier er enige om, at skatten skal stige til næste år

Partierne i kommunalbestyrelsen har indgået forlig om de næste to års kommunale budgetter. Skatten stiger, der laves flere daginstitutionspladser, og der tages hul på at lave flere plejeboliger

0,68 procent er, hvad indkomstskatten kommer til at stige med til næste år i Lyngby-Taarbæk Kommune. Det svarer til, at en borger med en indkomst på 500.000 kommer til at betale 283 kroner mere om måneden – 3.396 kroner på årsplan.

Alle partier og løsgængere var enige om budgettet og dermed også skattestigningen. Forliget om budgettet gælder for både 2021 og -22. En beslutning, som er truffet for at skabe ro om driften, fortæller borgmester Sofia Osmani til Det Grønne Område.

Budgettet gælder således for det kommunale valgår, 2021, og også for den kommende kommunalbestyrelses første år.

Det er blandt andet et årligt tab på næsten 37 mio. kroner på den kommunale udligning, der har tvunget politikerne til at hæve skatten så meget, at Lyngby-Taarbæk ikke længere har landets 9. laveste skattetryk. I stedet vil kommunen have det 15. laveste skattetryk, oplyser borgmesteren.