Buddingevej ensrettes fra Chr. X's Allé

Konsekvenser for trafikken

Lyngby-Taarbæk Forsynings arbejde får konsekvenser for trafikken på Buddingevej, Christian X's Alle og krydset ved Engelsborgvej.Buddingevej bliver ensrettet på strækningen mellem Christian X's Alle og Engelsborgvej. Her kan man køre mod Lyngbys centrum.Christian X's Alle er spærret for gennemkørsel i krydset ved Buddingevej, da arbejdet også foregår på en lille del af Christian X's Alle.Kærmindevejs udkørsel til Buddingevej er spærret.Krydset Buddingevej/Engelsborgvej bliver ændret, så-Bilister på Buddingevej mod centrum kan køre lige ud og til højre.-Bilister på Buddingevej fra centrum kan dreje til højre ad Engelsborgvej.-Bilister på Engelsborgvej indadgående kan køre lige ud mod Ulrikkenborg og til venstre mod centrum.-Bilister på Engelsborgvej fra Ulrikkenborg kan dreje til højre mod centrum.Da det ikke er muligt for fodgængere og cyklister at krydse Buddingevej ved Christian X's Alle, er der etableret fodgængerovergang ved Kærmindevej og ved Buddingevej 42 (ud for de engelske rækkehuse). Fodgængerovergangen