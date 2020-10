Tommy Wedel kan ikke sige noget om, hvornår de mange spise-arrangementer kan komme på plakaten igen. Pressefoto

Brug for tålmodighed: Tre sociale foreninger holder fortsat coronalukket

Solgårdens Musikalske Venner, Bredebo Vennerne og Spisevennerne holder stadig lukket.

Det Grønne Område - 17. oktober 2020 kl. 18:30 Kontakt redaktionen

Det fortsætter. Corona bliver ved med at påvirke vores liv. Det gælder også i foreningsverdenen.

"Vi er lukket ned lang tid endnu," siger Tommy Wedel. Han er formand for de tre sociale foreninger Solgårdens Musikalske venner, Bredebo Vennerne, Spisevennerne

De tre sociale foreninger er normalt meget populære og har dermed store besøgstal.

"Jeg har det som en hest, der er sat på stald. Jeg står og skraber utålmodigt for at komme i gang og være sammen med alle de dejlige mennesker, der normalt kommer og deltager. Jeg troede faktisk, at vi kunne starte op efter efterårferien, men sådan skulle det ikke være," siger formanden for de tre foreninger Tommy Wedel ifølge en fælles pressemeddelelse.

Som alle har hørt, så springer smittetallene op og ned. Dette gør, at plejecentrene slet ikke tør åbne for noget, og Tommy Wedel ved ikke, hvornår det kan blive aktuelt med søndags arrangementer i cafeérne.

"Jeg ved, at de ældre sidder og venter på os, såvel som sangere og musikere, der var bestilt," siger Tommy Wedel

Lukket resten af året Spisevennerne mødes to gange hver måned i Lyngby Kirkes sognegård, men her har menighedsrådet lukket ned for resten af året.

"Ærgerligt men fuldt forståeligt og vi er alle sammen lidt oppe i årene og må derfor passe ekstra godt på hinanden. Vi må jo nok forvente, at når vi kommer i gang, for det gør vi, så kan det blive med lidt mere begrænset antal. På plejecentrene i cafeerne er vi meget ofte 100 deltagere. I Sognegården til fællesspisning 50 deltagere, det bliver nok noget helt andet med begrænset antal, ingen krammere og kun fire ved hvert bord i stedet for otte. Normalt synger vi et par gode sange fra højskolesangbogen eller gamle revyviser. Måske må det i en periode også droppes, men bare vi får lov at være sammen i fællesskab, er jeg sikker på mange vil være glade," siger Tommy Wedel.

