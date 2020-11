Bronzeskulptør inviterer: En weekend med kunst og gløgg i Virum

Mens de fleste at julens kunstudstillinger er aflyst, har bronzeskulptør Jytte Høeg valgt at flytte sin julestue ud i haven på Skolebakken 88 i næste weekend. På den måde er det stadig muligt og forsvarligt ifølge statens Covid19 råd at mødes og se på kunst og få en snak over en kop varm juleglögg.

'Jeg savner at kunne vise min kunst frem, den laver jeg jo netop for at kunne skabe og dele oplevelser og glæde,"' siger Jytte Høeg, der har brugt tiden under coronakrisen til at skabe nye værker.