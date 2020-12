Broer i Åmosen udskiftes

To af broerne i Åmosen ved Lyngby Sø er så nedslidte, at der skal nye til for at sikre, at forgængere, løber og hunde også i fremtiden kan komme tørskoede rundt i mosen. Men det er ikke lige sådan at komme til at arbejde i mosen, der visse steder er svær fremkommelig.