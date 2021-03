Breaking News: Efter ti års krig - Konservative og Venstre går sammen til valg i Lyngby-Taarbæk

Nederlaget til Venstre blev større endnu fire år senere. Og ved valget i år er det parti, V, som ved seneste folketingsvalg fik flest vælgere her i kommunen, overhovedet ikke repræsenteret i kommunalbestyrelsen. Primært på grund af faneflugt fra to nu tidligere medlemmer.

Men som en tyv i natten indgik Venstre og Socialdemokratiet en aftale, som under stor dramatik rev tæppet væk under Aagaard-Svendsen og årtiers konservativt styre i Lyngby-Taarbæk.

Og nu lægger de gammelt nag bag sig, de to store, borgerlige partier. Konservative og Venstre går nemlig i valgforbund sammen, og det gør de både for at signalere nye samarbejdstoner og for at sikre, at så få borgerlige stemmer som muligt går tabt ved valget 16. november i år.

Venstre peger på Sofia Osmani

Der bliver ikke kamp om borgmesterposten de to partier imellem. For Venstre vil efter valget pege på Osmani som borgmester.

”Det er positivt, at der er vilje til at samarbejde. Christine er en pragmatisk politiker, og det passer godt til kommunalbestyrelsen, hvor vi er gode til at lytte til hinanden,” siger Sofia Osmani til Det Grønne Område:

”Jeg ser det ikke helt så ’breaking news’, som man ser det udefra. Det er en naturlig udvikling af den proces, der har været over en årrække. Nu har vi fået de sidste med som en del af den udvikling. Jeg er glad for, at V bakker op om mig som borgmester. Det gør en forskel for mig. Det er svært at samarbejde med nogen, som ser det som deres primære mål at vippe én af pinden uanset omkostningerne og den politik, der føres.”

Venstre opgiver således rollen som oppositionsparti. Det forklarer Christine Dal til Det Grønne Område:

”Jeg vil som spidskandidat tegne billedet af Venstre som et samarbejdende borgerligt parti. Når jeg har læst om Lyngby-Taarbæk udefra, har det altid undrer mig, at man ikke har fundet sammen om nogle flere sager, og det manglende samarbejde har presset Konservative ud i et rødt samarbejde,” siger hun:

”Det er min fremmeste opgave at sikre, at der er et borgerligt flertal, når vi skal træffe beslutninger, så den siddende borgerlige borgmester ikke er tvunget til at gå til S og SF.”

Den lokalpolitiske liste, Bydelenes Stemmer, er også med i valgforbundet med Konservative og Venstre. Et andet borgerligt valgforbund består af Liberal Alliance og Nye Borgerlige.

Det er endnu uvist, om Dansk Folkeparti indgår i et af de to valgforbund.

Læs Det Grønne Område i næste uge. Her har vi et stort dobbeltinterview med Sofia Osmani og Christine Dal. Her vil man blandt andet kunne læse, om Konservative nu sender den faste samarbejdspartner gennem mange år, viceborgmester Simon Pihl Sørensen og Socialdemokratiet, ud i mørket, efter at man har afsluttet krigen med Venstre.