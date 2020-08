Louise Pettersson og Nicole Leonhardt har spillet deres sidste kamp for Lyngby. ?P? skal til Ajax og Nicole sandsynligvis til Rødovre. Foto: Henrik Fritt

Brat farvel til playmakeren: Fyrtårn blev fyret uden forklaring

Efter otte år på topplan er Nicole Leonhardt fortid i Lyngby Håndbold Klub. "Ja, jeg kan være en stor mundfuld, men det her er ikke en fair behandling", siger playmakeren, der nu prøver at kickstarte karrieren

Det Grønne Område - 19. august 2020

Det bliver med et helt nyt hold, når Lyngby Håndbold Klubs nyoprykkede damer tager hul på den nye sæson i 1. division.

Nye ansigter er truppen er Alberte Mørk, der er vendt hjem til Lyngby efter først to år i SønderjyskE og derpå en enkelt sæson i Roskilde, bagspilleren Cecilie Oldenburg fra Ydun, de to stregspillere fra FIF, Naja Bruus Christensen og Leila Krak, fløjspilleren Amalie Kristoffersen fra Helsingør, U17-landsholdsspilleren Ida Helbreck fra Virum-Sorgenfri samt målmanden Marie Willumsen. Desuden er Mia Rasmussen vendt tilbage fra TMS Ringsted.

Så tilbage fra sidste sæson er foreløbig kun Ea Sonnenborg og Annesofie Kleemann.

Farvel til profiler To navne glimrer på listen: Louise Pettersson og playmakeren Nicole Leonhardt.

Målvogteren Louise Pettersson er skiftet til Ajax, hvor hun får mulighed for at vise sine evner på højeste niveau.

"Vi ønsker 'P' held og lykke i Dameligaen og søger nu en ny målmand. Marie Willumsen, der er kommet fra Rudersdal, er rigtig god - bedre end jeg troede i første omgang - men vi skal have en målmand mere", siger Lyngsbys sportschef Stig Oest.

Nicole Leonhardt vraget Situationen er mere speget for Nicole Leonhardt.

"Jeg havde en snak med Stig Oest i april, hvor jeg sagde, at jeg gerne ville have en tænkepause, før jeg gav endeligt svar på, om jeg ville tage hul på min 8. sæson for Lyngby. Efter min mening var truppen meget smal og uden den store erfaring, og jeg havde ikke lyst til at starte helt forfra og stå med det store ansvar alene. På daværende tidspunkt var der kun lavet aftaler med tre spillere, men jeg havde tillid til, at sportschefen ville finde de fornødne spillere samt en erfaren trænerassistent, så vi aftalte at tales ved, når flere aftaler var faldet på plads", fortæller Nicole Leonhardt.

"Da der nogle uger senere blev indkaldt til første træning, var jeg ikke inviteret, så jeg ringede til sportschefen, der forklarede den manglende invitation med, at han troede, at jeg havde sagt endegyldigt fra. Jeg ringede flere gange til træneren (Johnny Albertsen, red.), men han tog ikke telefonen, og så skrev jeg et brev til klubbens bestyrelse, ligesom otte af mine nu tidligere holdkammerater indkaldte til møde med Stig og trænerne for at få svar. Stadig ingen forklaring, og så indkaldte jeg Stig Oest til et møde, hvor sandheden endelig kom frem: På baggrund af et par uoverensstemmelser i sidste sæson ønskede de mig ikke tilbage på holdet. Uoverensstemmelser, som jeg vel at bemærke ikke kender til eller aldrig har anet var et problem".

"Jeg har haft mareridt i flere nætter, og hele sagen gør mig enormt ked af det. Jeg ved godt, at jeg kan være en stor mundfuld, men jeg har spillet i Lyngby i mange år og brugt mange kræfter på at få os tilbage i 1. division. Mit hjerte banker for klubben, men nu er det til ingen nytte. Jeg er 27 år og kan holde til det, men hvis jeg havde været 18, havde det fuldstændig smadret min lyst til at spille håndbold", siger Nicole Leonhardt og tilføjer, at forløbet har ført til, at Pernille Rähr og Alberte Willumsen har valgt at stoppe i solidaritet, mens Cecilie Pedersen og Pernille Papsø overvejer et exit.

Stig Oest ønsker ikke at udtale sig til DGO:

"Vi holder diskussionen internt i klubben, og jeg vil kun sige, at vi har været glade for at have haft Pernille og Nicole i Lyngby i mange år".

Stor talentmasse Også Cecilie Hartzberg og Kathrine Thomsen har meldt ud, at de ikke er interesserede i at fortsætte, primært fordi de stadig døjer med en skulderskade.

Alligevel er Stig Oest fortrøstningsfuld inden sæsonstarten:

"Vi stiller med en talentmasse med stor fremtid. Det er alle unge spillere, der har accepteret fire gange træning om ugen. Vi vil have et bedre træningsmiljø med mere træning, og det kan være hård kost for spillere med arbejde og studier, men de her piger har tiden og viljen til at træne benhårdt".

Første turneringskamp er søndag den 6. september ude mod Hadsten.