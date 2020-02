Se billedserie Bjørn Nielsen var sammen med tre andre frivillige brandmænd med til at rydde op efter skovbrandenes hærgen. Foto: Bjørn Nielsen/bpln.dk Foto: B. Nielsen Mobil: 40191777

Brandmanden Bjørn hjalp frivilligt med oprydning efter Australiens skovbrande

Den lokale brandmand brugte tre uger på at hjælpe med at rydde op efter de historisk voldsomme skovbrande. Omfanget af brandene er svære at begribe, før man har arbejdet i aske fra morgen til aften, og talt med folk, der flygtede fra brandene i bil, mens hjulene smelter

Det Grønne Område - 22. februar 2020
Af Mikkel Brøgger Petersen

På flyet på vej til Australien fyldte snakken om skovbrandene selvsagt meget blandt de frivillige danske brandmænd. Men snakken forstummede og blev til stilhed, da Bjørn Nielsen og resten af hans gruppe på fire mænd kørte en strækning på 150 kilometer mod Wingham i New South Wales, hvor de skulle hjælpe til, hvor de ikke så andet end et helt brændt landskab.

"Inden talte vi om, at vi nok skulle klare det, men når alt er brændt væk, begynder det at gå op for én, hvad vi er på vej ud i," fortæller han.

Bjørn Nielsen fra Kongens Lyngby var én af de frivillige, som Firefighters Assistance Denmark sendte til Australien for at hjælpe med oprydningen efter de historisk voldsomme skovbrande. Da muligheden opstod, slog han til. Blandt brandmændene gik snakken om skovbrandene selvfølgelig med det samme hjemme i Danmark, da medierne begyndte at berette om dem.

"Som brandmænd tænkte jeg, at brandene var ude af kontrol, og vi talte meget om, at brandene var så vanvittige, og at man ikke kunne få styr på det pga. varmen, blæsten og tørken," fortæller han.

Små håb Den faglige snak gik også på, hvordan man kunne tøjle de voldsomme brande.

"Vi talte om, hvordan man kunne slukke det. Men vi fandt ud af, at det er en helt anden verden dernede med en sindssyg varme på 45 grader i et kæmpe landskab, hvor vi fra morgen til aften gik i aske. Så at komme med planer hjemmefra holder ikke," siger han.

Fra 21. januar til 6. februar var han afsted, og trods de store ødelæggelser var der allerede tegn på fremskridt, fortæller han.

"Vi kom til vores område efter brandene, så området havde fået lidt vand, og det grønne var så småt begyndt at komme igen," fortæller han.

Blandt de lokale begyndte håbet også at spire.

"Vi oplevede, at de var optimistiske, og at det nok skulle blive godt igen," siger han og fortæller, at man samtidig ikke gør sig nogen forestillinger.

"Man kunne også mærke, at de var nervøse, fordi de havde oplevet det hele meget tæt på. Der var brande 200 kilometer væk, og med deres forhold til afstande er det ikke langt væk," siger han.

Mistede alt Turen blev også et møde med lokale australiere, hvis liv var fuldstændig forandret pga. brandenes ødelæggelser.

"En farmer fortalte, at han havde omkring 430 køer, og da han kom tilbage efter branden, var der kun fire tilbage. Det havde store konsekvenser for hans liv, for de har ikke samme tradition som os for at forsikre sig," fortæller Bjørn Nielsen, som fortæller, at han talte med lokale, hvor brandene var kommet faretruende tæt på.

"De lokale fortalte, at de aldrig havde set så store brande sprede sig så hurtigt. Vi talte med en, som vågnede midt om natten, fordi han hørte knitren fra ilden, og da han kiggede ud af vinduet, var der brand overalt. De kørte væk, men dækkene punkterede pga. varmen, så de måtte køre videre på fælgene," fortæller han.

Stor taknemmelighed Det daglige arbejde bestod primært i at rive stolper, som pigtråd havde hængt på, ned, rydde vejene for gravkøer og fjerne træer fra kørebanen. Men også at fjerne døde dyr.

"Man prøvede at se det som en opgave, men det var en hård opgave. For det drejede sig ikke bare om et enkelt dødt dyr. Men grupper på fem-ti stykker. Og det kunne også være kænguruer, som havde siddet fast i hegn og ikke kunne slippe væk," fortæller han.

Til gengæld blev der udvist stor taknemmelighed for det arbejde, som Bjørn Nielsen og de andre danskere udførte.

"Australierne tog så godt imod os. Allerede på flyet fra Amsterdam mødte vi en australsk familie, som fandt ud af, at vi var på vej ned for at hjælpe. De havde tårer i øjnene, og vi fik en stor tak. Det oplevede vi, hver gang folk fandt ud af, hvem vi var. Vi fik altid et 'Gud velsigne jer'," fortæller han og tilføjer:

"I Amsterdam på vejen hjem tog en mand fat i os for at spørge, hvem vi er, og da vi fortalte det, kunne man se glæden i hans øjne, og han fortalte, at han satte pris på, at vi kom fra sådan et lille land som Danmark for at hjælpe Australien."