?Regeringens logik synes at være, at social- og sundhedshjælperen har bredere skuldre i Lyngby-Taarbæk end bankdirektøren i Gladsaxe. Den logik kan jeg hverken forstå eller retfærdiggøre,? siger borgmester Sofia Osmani. Foto: Lars Schmidt

Send til din ven. X Artiklen: Borgmesteren om udligningen: S- kommunerne bliver favoriseret Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmesteren om udligningen: S- kommunerne bliver favoriseret

Sofia Osmani er utilfreds med, at indenrigsministeren ikke har

haft tid til at mødes med de borgerlige, nordsjællandske borgmestre

Det Grønne Område - 15. marts 2020 kl. 11:45 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lyngby-Taarbæk står i første omgang til at miste 29 mio. kroner på udligningen. Men beregningerne er ikke helt på plads, og borgmester Sofia Osmani frygter, at tallet bliver højere.

Det fortæller hun til Det Grønne Område. Og hun fastholder, at kommunen kun kan komme omkring at skulle betale endnu mere til udligningen ved at hæve skatten.

"Jeg kan ikke se det anderledes. For jo mere, der graves i tallene, og jo mere information vi får, jo mere tydeligt er det, at regningen bliver markant større," siger hun til avisen.

Hendes eget parti, Konservative, er ikke med i forhandlingerne, mens Venstre har meldt sig ind i forhandlingerne igen.

Lyngby-Taarbæk Kommune har sammen med en række andre kommuner af borgerlig observans rettet henvendelse til indenrigsminister Astrid Krag (S) for at få en dialog om de vilkår, kommunerne er underlagt. Indtil videre forgæves, fortæller Sofia Osmani:

"Hun har ikke haft tid til at mødes med os, men har dog haft tid til at mødes med socialdemokratiske borgmestre. Det er interessant. Mange af de kriterier, der er lagt ind, favoriserer socialdemokratiske kommuner frem for borgerlige kommuner i hovedstaden. Når Astrid Krag ikke har tid til at mødes og tale med de kommuner, som bidrager mest til udligningssystemet, bliver jeg dybt bekymret," siger Osmani:

"Det virker til tider ligegyldigt, hvor gode argumenter vi har, for det er, som om regeringen har besluttet, at vi bare skal betale mere uanset hvad. Det er ligegyldigt, at vi kan vise, at vi ender med at være i en situation, hvor vi har ringere mulighed for at levere service til vores borgere end mange af de kommuner, vi betaler udligning til. Det er dybt frustrerende."

Leveomkostningerne Borgmesteren er frustreret over, at man fra regeringens side ikke ønsker at tage højde for, at der er forskel på leveomkostningerne og borgernes rådighedsbeløb på tværs af landet.

"Så længe man ikke vil forholde sig til det, så får vi en regning, der stiger. Og vores borgere får færre penge til rådighed. Gladsaxe har en skatteprocent, der er lidt lavere end vores. Derfor kan det undre mig, at de står til at få penge i udligning, mens vi står til at miste penge. Der er ikke noget, der tyder på, at de har et lavere serviceniveau end os på for eksempel børn og skoler," siger Sofia Osmani:

"Lad os tage social- og sundhedshjælperen, der i Lyngby-Taarbæk nu skal have en skattestigning uden at få en serviceforbedring, mens social- og sundhedshjælperen i Gladsaxe fremover kan slippe billigere i skat på vores borgeres regning. Ens grupper - skolelæreren, pædagogen, butiksassistenten og andre - vil spare penge ved at flytte til Gladsaxe, fordi de på grund af udligningen kan få lavere skat og lavere boligomkostninger end her hos os. Det har jeg svært ved at se det rimelige i. Det er jo borgere vi rigtig gerne vil beholde," understreger borgmeseren - og slutter:

"Det er ikke kun direktøren, der får en skattestigning, men også dem med relativ lav indkomst. Resultatet bliver, at det ender med at være dyrt at være lav- eller blot normalindkomstfamilie i en rig kommune. Det har jeg svært ved at forene med de flotte ord om solidaritet og brede skuldre, som regeringen er ude med. Regeringens logik synes at være, at social- og sundhedshjælperen har bredere skuldre i Lyngby-Taarbæk end bankdirektøren i Gladsaxe. Den logik kan jeg hverken forstå eller retfærdiggøre."