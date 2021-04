Borgmesteren om udbud af Lyngby Stadion: Vi bygger bro mellem synspunkterne

Sofia Osmani erkender, at løsningen for Lyngby Stadion ikke vil skabe vild begejstring, men både tilhængere og modstandere er kommet i møde.

”Det betyder jo så også, at det ikke er en løsning, som nødvendigvis får nogen helt op at ringe i hurrafeltet. Nogle ville have ønsket, at vi gav mere los og byggede mere. Og nogle havde ønsket, at vi har lagt op til langt mindre byggeri,” siger hun:

”Først og fremmest er jeg glad for, at det er lykkedes at få et bredt forlig. Store beslutninger, som mange borgere har en holdning til, træffes bedst på en måde, hvor et bredt flertal kan se sig selv i beslutningen,” siger Sofia Osmani til Det Grønne Område.

Fem stemte imod, fortæller flere kilder uafhængigt af hinanden, og det var Bodil Kornbek (S), Silas Mudoh (S), Henrik Bang (EL), Henriette Breum (UP) og Inge Sandager (UP).

Ifølge Det Grønne Områdes oplysninger stemte 16 for: Konservative, SF, Radikale og to ud af fire socialdemokrater.

Spørger man borgmester Sofia Osmani (K) om torsdag aftens forlig om Lyngby Stadion, hæfter hun sig først og fremmest ved, at mange står bag beslutningen om at sende stadion i udbud.

”Det bliver et projekt, hvor der bygges mindre end det, der ligger i den gældende lokalplan. Vi fjerner muligheder for at bygge i grønne områder, f.eks. i Badeparken. Vi har kigget på adgangsvejene, hvordan der hegnes i skel, så der ikke bliver for meget trafik langs vestsiden mod naboerne. Vi har kigget på indbliksgener og volumen af projektet,” forklarer Sofia Osmani.

Seniorboliger

Der kommer til at blive en del kommunale funktioner i et kommende, nyt Lyngby Stadion. Et stadion, som skal have overdækkede siddepladser. Et stadion, som skal være lukket helt til i hjørnerne. Et stadion, som skal kunne rumme 6.-8.000 tilskuere – mod i dag 10.000.

Men det er ikke fodbolden, der er borgmesterens primære fokus på det nye stadion:

”Det er dejligt, hvis man fortsat vil kunne spille fodbold på stadion, men jeg har ingen holdning til, hvem der byder på det her projekt. Vi er ikke sat i verden for at understøtte en boldklub,” fastslår hun:

”Jeg håber, at seniorboligerne kan blive et seniorbofællesskab for aktive seniorer, som vil bruge svømmehallen og tennisbanerne. Det gælder også for ungdomsboligerne, som kan være for vores unge idrætsudøvere, så vi kan holde på nogle af de talenter, vi har. Alt det er ønsketænkning. Det kan vi ikke stille krav om,” siger hun og glæder sig:

”Vi vil have kommunale funktioner ind. Børnefysioterapien i et motorikhus, PPR, tale-hørepædagoger, psykologer, sundhedsplejersken. Det handler om at få samlet funktionerne, der understøtter børns fysiske og mentale sundhed. Vi kan frigøre lokaler andre steder. Motorikhuset i Virum, hvor der mangler daginstitutioner. Grunden kan bruges til en ny daginstitution, og så kan vi afhjælpe kapacitetsmanglen dér.”