Kommunen og politiet har løbende møder, hvor den aktuelle situation drøftes. Arkivfoto: Lars Schmidt

Borgmesteren og politidirektøren: 'Vær ekstra varsomme'

Sofia Osmani og Jens-Christian Bülow roser borgerne i Lyngby-Taarbæk for deres coronaadfærd, men understreger, at det lige nu er vigtigt at passe ekstra godt på.

Det Grønne Område - 02. oktober 2020 kl. 18:30 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen

Smittetallene i Danmark er fortsat høje - ikke mindst i hovedstadsområdet. I Lyngby-Taarbæk har der de seneste uger været en lille stigning, og nu går kommunen og politiet ud i en fælles udtalelse til de lokale borgere.

Her roser man med den ene hånd og opfordrer til varsomhed med den anden. For - nu, hvor vi er inde i efterårssæsonen og er mere inde end ude, er betingelserne for flere smittede så absolut til stede.

Kommunen og politiet har løbende møder, hvor den aktuelle situation drøftes.

Lige nu bølger smittetallene frem og tilbage. Der er mange mennesker i kommunen, hvor de handlende, de mange studerende og borgerne færdes imellem hinanden. Cafeer og restauranter er for tiden underlagt restriktioner, og der er indført afstands- og hygiejnekrav mange steder, hvor mennesker færdes og mødes.

I disse for vort land så markant anderledes tider forsøger mange at opretholde en normal hverdag, mens de tager højde for afstand og god hygiejne.

Kommunen gennemfører løbende en lang række tiltag i forlængelse af regeringens og sundhedsmyndighedernes udmeldinger.

Og politiet fører løbende tilsyn med, at alle husker at overholde reglerne. Myndighederne står sammen og gør alt, hvad der er muligt for, at vi kan begrænse smittetallene.

"Det er ikke nemt" "Det er en meget stor ændring af alles hverdag, som har sat sig i de måder, vi lever og omgås på. Det er ikke nemt, men det kan nu ikke understreges nok, at vi fortsat skal passe på hinanden og følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Det er en fælles opfordring fra kommunen og politiet," siger hun:

"Vi koordinerer løbende med politi, uddannelser og andre for at bekæmpe og begrænse smitten og samtidig sikre, at vi kan opretholde en så normal dagligdag som muligt. Jeg er glad for, at borgerne, trods den svære tid, efterlever rådene, hjælper hinanden og udviser samfundssind."

Politidirektør Jens-Christian Bülow, Nordsjællands Politi, istemmer:

"Det er positivt at se, at langt de fleste borgere udviser en høj grad af ansvarlighed ved at følge myndighedernes anvisninger i forhold til blandt andet afstandskrav og brug af mundbind i den kollektive trafik og på serveringssteder. Vi fortsætter med at føre tilsyn i kommunen, hvor vi blandt andet har fokus på stationspladser, serveringssteder og i det hele taget steder, hvor folk mødes og færdes. Det er vigtigt, at alle holder fast i de gode vaner, så vi forhindrer smitten i at brede sig yderligere."