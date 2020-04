Sofia Osmani glæder sig over, at mange borgere allerede er tilmeldt Nabohjælp. Men vi har brug for endnu flere, for det virker, siger hun. Arkivfoto Foto: Claus Bech

Borgmesteren efter fald i indbrud: 'Vi skal have endnu flere nabohjælpere'

Forskning viser, at nabohjælp har en positiv effekt på indbrudsniveauet, og Lyngby-Taarbæk ligger kun i midterfeltet, når det kommer til nabohjælp, viser opgørelse

Ét af de tiltag, som har en positiv effekt på indbrudsniveauet, er nabohjælp, og hvis Lyngby-Taarbæk Kommune vil have indbrudsniveauet ned, er der plads til forbedringer. For en opgørelse viser, at Lyngby-Taarbæk Kommune ligger i midterfeltet - dog lidt over gennemsnittet - når det kommer til såkaldte nabohjælpere per indbygger sammenlignet med 32 kommuner hovedsageligt fra Region Hovedstaden.

Lidt mere end hver tiende borger i Lyngby-Taarbæk Kommune har downloadet og tilmeldt sig Nabohjælp, der er en del af Bo trygt-kampagnen. Man kan derefter organisere sig med sine naboer i lukkede grupper eller inden for en vis radius blive informeret af andre nabohjælpere, fx om mistænkelig adfærd i lokalområdet. Bag den står TrygFonden, Realdania, Videnscentret Bolius og Det Kriminalpræventive Råd.

Og at naboer hjælper hinanden virker som sagt. Forskning konkluderer, at "nabohjælp har en signifikant og ønskelig effekt på kriminalitetsniveauet," skriver Det Kriminalpræventive Råd på dets hjemmeside.

"Først og fremmest er der positivt, at så mange borgere er med i nabohjælp, for det er noget af det, vi ved, virker. Derfor er det også værd at gøre en indsats for at få endnu flere med. Både så folk melder sig til, og så de aktivt bruger nabohjælpen som en indbrudsforebyggende foranstaltning," siger borgmester Sofia Osmani (K) og fortsætter:

"Hvordan vi så konkret kan understøtte den udvikling er nok sværere at svare på. Normalt ville det være et oplagt emne at drøfte med grundejerforeninger og boligselskaber på vores møder. Men lige for tiden er de møder jo sat i bero. Vi må derfor tænke i andre måder at få gode ideer og udbrede kendskabet til nabohjælp. Helt lavpraktisk håber jeg også, at Det Grønne Områdes omtale af både de aktuelle indbrudstal og effekten af nabohjælp får endnu flere borgere på banen. Hvis vi virkelig skal have mange med, tror jeg dog, at det er nødvendigt med en personlig opfordring. Så jeg håber også, at de borgere, der allerede er tilmeldt, vil hjælpe med i forhold til at opfordre naboer, venner og bekendte til også at være en del af nabohjælp. Om vi derudover som kommune kan gøre en aktiv indsats - udover oplysning - vil jeg ikke afvise. Men den helt perfekte ide til, hvordan det bedst kan gribes an, den har jeg ikke lige på stående fod," siger hun.

Alle skal hjælpe Spørger man folkene bag Bo Trygt-indsatsen, hvem der så har ansvaret for at få endnu flere borgere til at blive nabohjælpere, lyder svaret:

"Privatpersoner, pressen, politiet og kommunen," siger programleder i Bo Trygt, Britt Wendelboe, til Rudersdal Avis og uddyber:

"Privatpersonen kan sige det til naboen. Pressen kan oplyse om initiativet og fortælle de gode historier, når borgerne hjælper hinanden. Vi kan gøre det ved at samarbejde med politiet, som tager et stort ansvar og er med til at formidle og opfordre til nabohjælp. Og kommunerne kan sætte det på dagsordenen," siger hun og fortæller, hvad man hos Bo Trygt gør for at få flere nabohjælpere.

"Normalt er vi meget offensive med vores kommunikation i forhold til at bringe nabohjælp på dagsordenen. Men i de her tider har vi holdt lav profil, fordi der var andre emner at tale om. Men når vi åbner op igen, skal vi tage de gode vaner med os. Så når vi er tilbage på arbejde, kan vi stadig få vores hjem til at se beboet ud og aktivt holde øje for hinanden. Jo flere der melder sig til, så vi kan koordinere og hjælpe, jo bedre. Det slår vi gerne et slag for," siger hun.

Nabohjælps app kan downloades i App Store eller i Google Play.

