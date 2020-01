Borgmesteren: "Jeg er enig med Bodil Kornbek"

Kan du som Konservativ borgmester forsvare, at kommunen opkræver penge af kommunens svageste og derefter undlader at betale pengene tilbage, når det opdages, at der er betalt for meget?

"Jeg synes, at det er en ærgerlig sag og kan kun beklage på kommunes vegne over for de borgere, der måtte have været berørt af sagen. Men det er vigtigt for mig at understrege, at beløbet, der er opkrævet for meget i 2018, bliver betalt fuldt ud tilbage til borgerne i form af en nedsættelse af taksterne i 2020, og at fremgangsmåden er blevet bekræftet af Ankestyrelsen. Kommunen har dermed også rettet op på administrationen af området således, at der fremadrettet er et tilstrækkeligt datagrundlag til at tilsikre, at taksterne beregnes som foreskrevet."

[i]Kan du som Konservativ borgmester forsvare, at kommunen ikke anstrenger sig for at finde ud af, hvor længe overbetalingen har foregået?[/i]

"Jeg har selvfølgelig drøftet sagen indgående med forvaltningen og kan understrege, at embedsværket gør sig store anstrengelser for at få tingene bragt i orden. Imidlertid har kommunen ikke registreringer, som gør det praktisk muligt med en tilstrækkelig grad af sikkerhed at kunne opgøre, hvor meget der er brugt på de enkelte ydelser før 2018 og dermed opgøre, hvad taksterne for servicepakken i tidligere år burde have været. Det er derfor forvaltningens juridiske vurdering, at der ikke eksisterer et tilstrækkeligt grundlag for at kunne afgøre og opgøre et evt. justeringsbehov i betalingerne for tidligere år end 2018."