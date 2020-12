Et billede fra borgmesterens kreative opfordring til at være ekstra påpasselige i en tid med mange smittede. Arkivfoto

Borgmester om nye restriktioner: 'Ærgerligt, men smittetrykket er højt og kan hurtigt stige'

Øget brug af test til unge giver rigtig god mening, siger borgmester Sofia Osmani (K), men corona-restriktionerne skaber også udfordringer

Det Grønne Område - 02. december 2020 kl. 08:30 Af Mikkel Brøgger Petersen Kontakt redaktionen

Selv om smittetallet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været markant faldende den seneste tid, så er kommunen én af de 17 hovedstadskommuner, som særlige restriktioner gør sig gældende for fra på mandag. Borgmester Sofia Osmani (K) ærgrer sig over, at flere restriktioner nu skal overholdes, men medgiver, at det giver god mening. "Det er rigtig ærgerligt med nye restriktioner, særligt når vores smittetryk faktisk er faldet lidt. Omvendt er smittetrykket stadig højt, og det kan hurtigt stige igen. Og så er der naturligvis også en fornuft i at se hovedstadsområdet samlet, og dermed også indføre samme tiltag i alle kommunerne rundt om København," siger hun og fortsætter: "Øget brug af test med særlig fokus på de unge giver rigtig god mening, når vi ser på smittetallet. Det samme gør restriktioner i forhold til undervisning på tværs af klasser, skærpet forsamlingsforbud for fritidsaktiviteter til børn og unge og en tidligere juleferie fra netop fritidslivet, hvor de unge samles på tværs af klasser og skoler," siger hun. Ifølge de nye restriktioner opfordres alle unge i alderen 15 til 25 år opfordres til at lade sig teste.

Skolerne Borgmesteren vurderer, at restriktionerne giver udfordringer for skolerne og fritidslivet.

"De nye restriktioner giver en række udfordringer. For fritidslivet og i forhold til skolerne, hvor valgfag og idræt bliver vanskeligt, og i flere tilfælde umuligt at gennemføre, når eleverne ikke må samles på tværs af klasser," siger hun. Elever i grundskolen, ungdoms- og voksenuddannelser skal spise frokost klassevist. Det anbefales ligeledes, at fag med særlig høj smitterisiko som idræt og musik aflyses. Til idræts- og foreningsaktiviteter for børn og unge op til 21 år må der maksimalt være 10 personer samlet. Særligt udsatte børn er dog undtaget.

Handelslivet Med julehandlen lige på trapperne - og nye restriktioner ligeså - går handelslivet også en svær tid i møde. "Restriktionerne giver også handelslivet udfordringer. Jeg har dog fuld tillid til, at vores lokale forretninger kan leve op til kravene og sikre en tryg julehandel. Det vigtigste er, at der fortsat kan holdes åbent, og så håber jeg, at alle vil støtte op og handlen lokalt," siger hun. Sundhedsministeriet opfordrer til, at juleindkøb sker én person ad gangen. De landsdækkende restriktioner lyder, at der krav om ensretning i større butikker. Og de landsdækkende anbefalinger om antal kvadratmeter per handlende i butikker bliver til et krav, og der skal skiltes med det i butikkerne.

