Send til din ven. X Artiklen: Borgmester og eks-minister om gymnasieaftalen: Mange lokale unge tvinges ud af kommunen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmester og eks-minister om gymnasieaftalen: Mange lokale unge tvinges ud af kommunen

Både borgmester Sofia Osmani og folketingsmedlem Rasmus Jarlov retter skarp kritik mod den nye gymnasieaftale, som ifølge dem vil få store konsekvenser for mange unge her i kommunen.

Det Grønne Område - 17. juni 2021 kl. 18:30 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen

Der er hverken roser eller klapsalver fra borgmester Sofia Osmani og det lokale folketingsmedlem og tidligere minister, Rasmus Jarlov, begge Konservative, over regeringens forslag til en ny måde at fordele optaget på gymnasierne. Kernen i forslaget er, at forældreindkomsten skal være afgørende.

Den politiske reaktion er skarp og kritisk.

"Jeg er noget rystet over aftalen, der for mig minder om rendyrket planøkonomi. Det er jo et voldsomt indgreb i elevernes frie valg, der vil betyde, at elever afvises alene, fordi deres forældre tjener for lidt, for meget eller for 'gennemsnitligt' til at komme ind på det gymnasie, de synes, passer dem bedst," siger Sofia Osmani til Det Grønne Område:

"Jeg bryder mig ikke om, at eleverne skal have begrænset deres valgmuligheder, at de risikerer markant længere transportid, og at de forhindres i at flytte gymnasium eller vælge et privat alternativ, hvis ikke de trives på den centralt tildelte offentlige plads. Det er en meget trist udvikling og bestemt ikke én, borgerne i Lyngby-Taarbæk er tjent med."

Konsekvenserne Gymnasieaftalen gælder fra 2023. Det vil sige, at det kommer til at dreje sig om de elever, som skal starte i 8. klasse efter sommerferien i år.

"Jeg synes, at man bruger de unge som brikker i et samfundsprojekt på en helt urimelig måde. Det er virkelig et hårdt slag at blive sendt langt væk fra sin bopæl og sine venner til en skole, som man ikke har lyst til at gå på. Det er ikke de unge menneskers skyld, at der er integrationsproblemer og helt urimeligt, at man tror, at man kan løse dem ved at sende unge mennesker på skoler, som de ikke kommer til at trives på," siger Rasmus Jarlov til Det Grønne Område. Han refererer til et notat fra forhandlingerne om gymnasieaftalen.

Over for Det Grønne Område hæfter Rasmus Jarlov sig ved, at én ud af tyve elever med bopæl i Lyngby-Taarbæk Kommune, 5 procent, ikke opfyldt sin førsteprioritet i dag. Frem over bliver det hver femte, 20 procent.

Kigger man på transporttiden, er det i dag kun 4 procent af eleverne med bopæl i kommunen, som har mere end 40 minutters transporttid til et gymnasium. Frem over bliver det 16 procent.

"Jeg synes, at udviklingen er dybt bekymrende og et voldsomt angreb på det frie valg," siger Sofia Osmani:

"Helt konkret vil en gruppe elever i Lyngby-Taarbæk fremover blive afvist, hvis de ønsker at blive optaget på Virum Gymnasium, Nærum Gymnasium eller et af gymnasierne i Gentofte. Ikke, fordi de ikke er dygtige nok, men alene fordi deres forældre tjener for meget. De vil så i stedet blive tilbudt plads på et andet gymnasium - i langt de fleste tilfælde væsentlig længere væk. Det betyder øget transportid og mindre lokal forankring," siger hun:

"Læg dertil, at det næppe fremmer motivationen at blive tvangsplaceret på et andet gymnasium end det, man har ønsket. Risikoen er, at trivslen vil falde, og flere vil droppe ud af gymnasiet. Havde de private gymnasier haft muligheden for at øge optaget, ville mange nok have valgt den løsning, men det valg bremser aftalen desværre også, idet de private gymnasier ikke længere kan øge optaget - uanset efterspørgslen."

Konservativt forslag Rasmus Jarlov fortæller, at Konservative har foreslået, at man laver flere pladser på populære og velfungerende gymnasier blandt andet i Lyngby i stedet for at tvinge flere til at gå på de mindre velfungerende gymnasier.

"Det handler ikke om, at unge i Lyngby-Taarbæk ikke vil og skal gå på gymnasium med folk med en anden baggrund. Det handler om, at vi ikke kan byde dem, at de skal gå på et gymnasium meget langt fra, hvor de bor. Det bliver svært for dem at få venner med hjem og svært at få et social liv med klassekammerater, som man bor meget langt fra. Jeg synes ikke, regeringen og radikale kan være det det bekendt overfor eleverne," siger han.

På spørgsmålet om, hvad der kan gøre aftalen mere spiselig her i kommunen, svarer Sofia Osmani forbeholdent:

"Jeg er helt principielt modstander af forslages grundlogik om tvangsfordeling af elever på baggrund af deres forældres indkomst. Jeg har derfor også svært ved at se, hvordan forslaget kan gøres spiseligt - der skal simpelthen laves en helt ny ret," siger hun:

"Problemet med en uhensigtsmæssig elevsammensætning enkelte steder i hovedstaden anerkender jeg fuldt ud. Men det bør løses ved at gøre tilbuddene så attraktive, at efterspørgslen stiger, og elevsammensætningen dermed kan justeres af frivillighedens vej - eller ved at reducere antallet af pladser de steder, hvor elevsammensætningen er uhensigtsmæssig og dermed fordele eleverne på andre gymnasier med en mere hensigtsmæssig elevsammensætning. Sådan generer vi færrest unge og sikrer, at flest muligt får deres ønsker opfyldt.

I stedet laver man nu et system, hvor man for at løse et problem skaber et nyt."

relaterede artikler

Ny gymnasieaftale får både ris og ros 17. juni 2021 kl. 06:00