Sofia Osmani mener, at indbrudsniveauet i Lyngby-Taarbæk Kommune fortsat er alt for højt. Her ses hun til borgermøde om indbrud. Arkivfoto

Borgmester Sofia Osmani: "Der er stadig alt for mange indbrud"

Kommunens egne muligheder for at påvirke indbrudsniveauet er begrænsede, siger borgmesteren, der overvejer at følge Gentoftes eksempel og søge om private vagtværn, særligt hvis Christiansborg ikke giver politiet flere ressourcer

"Tallene viser et lille fald, men der er stadig alt for mange indbrud. 408 familier, der på et år får indbrud, er mange, og det skaber utryghed," siger hun.

På Christiansborg skal folketingspolitikerne i år indgå et nyt politiforlig. Det giver mulighed for at ændre på politiets arbejdsvilkår. Giver det mulighed for bedre indbrudsbekæmpelse i Lyngby-Taarbæk?

Kommunalt vagtværn

Inspiration til, hvad man som kommune kan gøre for at nedbringe antallet af indbrud, kan muligvis findes i nabokommunen Gentofte. Her har man spurgt Justitsminister Nick Hækkerup, om det er tilladt at oprette et kommunal vagtværn, som kan stresse indbrudstyvene.

Man har dog fortsat ikke fået en afklaring.

Men Gentofte Kommune har dog allerede ansat en leder til indsats for mere tryghed. Den nye leder for Gentoftes særlige indsats for tryghed i villakvartererne kommer til at stå i spidsen for at udvikle lokale nabohjælpsløsninger og skal understøtte et korps af tryghedsambassadører i kommunens syv bydele, oplyser Gentofte Kommune.

"Det kommer også til at handle om at samle viden og information om handlemuligheder, som kan forebygge og bekæmpe tyveri," siger borgmester Hans Toft til Villabyerne.

-Er det en mulighed, som Lyngby-Taarbæk ønsker at følge?





"Jeg synes, at vi i kommunerne skal være påpasselige med at påtage os andre myndigheders opgaver. Førsteprioritet må derfor være at sikre, at politiet kan gøre en større indsats. Når det er sagt, så har jeg stadig en interesse i at se, hvordan Gentoftes ordning kommer til at fungere. Særligt hvis de får grønt lys til et egentlig vægterkorps. Og jeg vil bestemt ikke udelukke, at vi også kan finde på at gå samme vej. Særligt hvis ikke politiets indsats på området styrkes," siger Sofia Osmani.