Formand for Handelsforeningen Michael Dupont overrakte en buket blomster til det første borgermedlem Gitte Hinsch, der også modtog et gavekort til Butik Otto?s. Bag disken står butikschef Mette Mørk forrest og indkøbschef Stine Hjernø.

Borgerne støtter op om Kgs. Lyngby

I foråret indførte Handelsforeningen for Kongens Lyngby et borgermedlemsskab, hvor borgerne kunne være med til at støtte op om både handlen men også selve byen. Over 130 borgere har allerede givet deres støtte

Det Grønne Område - 29. september 2020 kl. 11:45 Kontakt redaktionen

Da Danmark lukkede ned, var det et hårdt slag for handelslivet og men også for byen generelt. Borgerne holdt sig hjemme, og nethandlen steg markant. Der var derfor brug for at sætte fokus på at handle lokalt og derved bringe borgerne tættere på byen. Derfor indførte Handelsforeningen borgermedlemsskabet.

Lyngbyborger Gitte Hinsch var den allerførste, der meldte sig ind i Handelsforeningen som borgermedlem.

"Jeg så artiklen i Det Grønne Område og meldte mig ind med det samme. Jeg synes, at det var sådan et godt initiativ. Der er butiksdød mange steder i landet, og jeg havde ikke lyst til at se, at det også skulle ramme Kgs. Lyngby i coronaens skygge. Der er noget helt unikt ved Kgs. Lyngby med de mange uafhængige butikker, og derfor meldte jeg mig ind."

Gitte Hinschs morfar havde en lokal købmandsbutik ved Nørreport, så det med at handle lokalt har altid været en vigtig faktor i familien. Medlemsskabet giver også fordele i form af blandt andet månedlige rabatter til udvalgte medlemsbutikker. Men Handelsforeningen har oplevet, at det ikke har været incitamentet for at melde sig som borgermedlem.

Formand for Handelsforeningen i Kgs. Lyngby er utrolig glad for opbakningen.

"Det betyder utrolig meget for butikkerne at opleve, at borgerne støtter så meget op om byen og det lokale handelsliv. Et rigt handelsliv med forskelligartede butikker er altafgørende for Kgs. Lyngby som by. Jeg vil gerne rette en stor tak til alle borgermedlemmerne for deres opbakning til byen".

Handelsforeningen har også oplevet, at det ikke kun er lokale borgere, men også borgere fra andre omkringliggende kommuner, der har meldt sig ind i Handelsforeningen og derved vist deres opbakning til Kgs. Lyngby.

Gavekort til byens butikker Overskuddet for medlemskaberne er gået tilbage til byen, da der er blevet indkøbt gavekort til byens primært mindre butikker, som der er trukket lod om blandt borgermedlemmerne.

Gitte Hinchs fik, som første medlem, selv lov til at vælge, hvilken butik hendes gavekort skulle gå til. Det blev Butik Otto's på Lyngby Hovedgade.

"Vi er utrolig glade for, at Gitte valgte vores butik", siger butikschef Mette Mørk.

"Vi vil ikke lægge skjul på, at butikkens eksistens har været truet. Vi har arbejdet hårdt for at komme gennem strabadserne og er stolte over, at vi er kommet ud på den anden side endnu stærkere - ikke mindst takket være blandt andet vores loyale kunder".

Butik Otto's har lige som mange andre af byens butikker oplevet en hård tid men samtidig også en stor opbakning.

"Vi har oplevet, at der er sket en bevidsthedsændring hos kunderne. De har virkelig set betydningen af, at det er så vigtigt at handle lokalt og støtte op om de små uafhængige butikker, da deres eksistensgrundlag er truet". Denne bevidsthedsændring er altafgørende ikke kun for os men for alle de mindre lokale butikker i byen", siger butiksejer hos Otto's Jesper Lauersen.