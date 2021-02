Taarbæk Borgerforening mener, at Lyngby-Taarbæk Kommune skal gøre mere for, at der ikke køres for stærkt på Taarbæk Strandvej. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Borgerforening: Der køres alt for stærkt i Taarbæk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgerforening: Der køres alt for stærkt i Taarbæk

Lyngby-Taarbæk Kommune vurderer, at der ikke er behov for yderligere fartdæmpende foranstaltninger

Det Grønne Område - 14. februar 2021 kl. 11:20 Af Mikkel Brøgger Petersen Kontakt redaktionen

På Taarbæk Strandvej skal der både være plads til små børn på vej i skole, cyklister til og fra Klampenborg Station og så bilisterne. Og netop bilisterne vækker bekymring hos Taarbæk Borgerforening. Eller det vil sige de bilister, der kører for stærkt.

Bestyrelsesmedlem i Taarbæk Borgerforening Lars Blicher-Hansen påpeger, at Lyngby-Taarbæk Kommunes trafiktællinger viser, at hver tredje kører mere end de 40 kilometer i timen, som det er tilladt.

"Vi har nu i det år, der er gået, adskillige gange opfordret kommunen til at gøre noget ved problemet. Vi finder det ubegribeligt, at kommunens svar lyder, at der bliver kørt pænt. Vi frygter, at en ulykke skal ske, før vores bekymringer bliver taget alvorligt," siger han til Det Grønne Område.

Trafikmålingen viser, at 34,4 procent kører mere end det tilladte. Fire procent kører mere end 10 kilometer i timen for stærkt. Og 0,5 procent kører mere end 20 kilometer i timen for stærkt.

Ønsker flere bump Taarbæk Borgerforening har også henvendt sig til Nordsjællands Politi. Lars Blicher-Hansen refererer til et svar fra politiet, som lyder:

"En yderligere reduktion af de målte hastigheder på Taarbæk Strandvej kan således først og fremmest ske ved at lave fartdæmpende tiltag. Hvorvidt vejmyndigheden i kommunen har planer om fartdæmpende tiltag, er jeg ikke vidende om, men Nordsjællands politi ser altid positivt på initiativer, der fremmer trafiksikkerheden."

"Så det er altså ikke fra den kant, der er modstand mod at gøre noget ved sagen, tværtimod," siger Lars Blicher-Hansen, som fortæller, hvad han mener, der bør gøres.

"Skildpadde-løsningen (en forhøjning mellem et sæt chikaner, som bussen, men ikke personbiler kan passere uden bump, red.) findes masser af andre steder og ser ud til at være rigtig god. En række bump kan også være en mulighed; en indvendigt her har drejet sig om ulemper for bussen, men i den nordlige ende af Taarbæk, hvor bussen også kører, er der jo rent faktisk et par stykker," siger han.

Prioriterer anderledes Centerchef for Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed i Lyngby-Taarbæk Kommune, Lene Mårtensson, er blevet forelagt Taarbæk Borgerforenings bekymringer.

"På baggrund af hastighedsmålinger er det vurderet fra kommunens side, at der ikke lige nu er behov for yderligere fartdæmpende foranstaltninger, sammenlignet med andre projekter og lokaliteter i kommunen. Kommunen prioriterer indsatsen i forhold til de steder, hvor hastighedsoverskridelserne er størst og får størst effekt. I en vurdering indgår der også om der er sket hastighedsrelaterede uheld på vejen, hvilket ikke er tilfældet på Taarbæk Strandvej," siger hun og tilføjer:

"Politiet har selv vurderet, at en færdselsmæssig indsats på Taarbæk Strandvej ikke ligger øverst på en prioriteringsliste, og derfor har politiet ikke været ude med automatisk hastighedskontrol på vejen for at foretage en færdselsmæssig indsats."