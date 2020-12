Se billedserie Boremaskinen er i gang med at fundere væggen, der skal holde på højhuset. Foto: Frank S. Pedersen

Boremaskinen er i gang

150 tons entreprenørmateriel på toppen af grusbunken

Det Grønne Område - 29. december 2020 kl. 15:42 Af Frank S. Pedersen Kontakt redaktionen

Som vi fortalte for et par uger siden, så er arbejdet med at sikre, at højhuset bliver stående, mens der arbejdes med letbanens vejbane i viadukten, gået i gang.

Lige ved siden af højhuset har forsyningen et underjordisk vandbassin, der ikke kan holde til, at man stiller en 150 tons tung maskine ovenpå.

Derfor er maskinen placeret ved siden af den funderingsmur, den er ved at bore og støbe. Her har man skabt plads ved at bunke grus op, som man siden har stivet af med meget lange stålskruer.

Det er entreprenørfirmaet Per Aarsleff A/S, der står for arbejdet på letbanen her.

