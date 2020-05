Henrik Vendelbo med medaljer og pokal fra en veteranturnering. Han er i gang med den fysiske træning og har senest fået installeret et bordtennisbord i kælderen på bopælen i Søllerød.

Bordtennisformand og veteran med tæt program

Efter at have været lukket ned i halvanden måned håber Virum Sorgenfri Bordtennisklub at kunne åbne så småt op igen i løbet af maj måned.