Bordtennisdamer kom godt fra land

I weekenden var der sæsonpremiere i Bordtennisligaen for kvinder, og her hentede Virum-Sorgenfri to sejre af tre mulige.

Det startede lørdag med sejr på 6-2 over Silkeborg, hvor unge Emma Vendelbo måtte indkassere to nederlag. Samme dag blev det til nederlag på 4-6 til Hillerød. Her vandt Valeria Harchard to singler og Sofie Walløe en enkelt, og sammen vandt de 1. damedouble.