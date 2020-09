Virum-Sorgenfris gamle bordtennisstjerne Niels Ramberg var en af trænerne, da bordtennis for seniorer blev introduceret sidste år.

Bordtennis i Virum: Seniorer skal svinge battet

Nu kan seniorer holde både kroppen og hjernen i form med en god gammel kending: bordtennis. Virum-Sorgenfri Bordtennis Klub tilbyder nemlig i samarbejde med Ældresagen bordtennis til alle over 60 år.

Er du over 60 år? Vil du gerne styrke både krop og sind? Så er bordtennis måske noget for dig.

Virum-Sorgenfri Bordtennis Klub tilbyder træning for alle seniorer, uanset niveau og tidligere erfaring med sporten. Træningen er tilrettelagt og tilpasset de ældres dagsrytme og livsstil, og sikrer plads til hyggeligt samvær før, under og efter træningen med bold og bat.

"Man forbedrer reaktionsevne og balance samt styrker musklerne. Bordtennis er derfor en velegnet mulighed for at få motioneret både fysikken og det mentale, når man har passeret de 60 år og kroppen måske ikke længere kan holde til de mere fysisk betonede idrætter," siger Niels Nondal, fra Virum-Sorgenfri Bordtennis Klub.

Alle kan være med på tværs af form og ambitioner, da spillet kan varieres i tempo og intensitet. Det sociale vil være en stor del af spillet, og der vil blive taget godt imod nye spillere, så du får lyst til at blive hængende og komme igen.Væksten blandt bordtennisspillere over 60 år i Danmark var på næsten 100 procent fra 2016 til 2019, og den forventes at fortsætte i de kommende år.