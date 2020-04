Frøken Friis i Bondebyen blev denne måneds ?Byens Bedste?.

Bondeby-restaurant får flot, lokal hæderspris

Frøken Friis er kåret som den bedste i restaurant i Lyngby og Virum. Næste måned kåres byens bedste takeaway.

Det Grønne Område - 16. april 2020 kl. 11:45 Af Pernille Borenhoff Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gedigne og velsmagende retter lavet helt fra bunden og serveret med kærlighed til en pris, hvor de fleste kan være med.

Sådan skal det være, mener Lyngbys og Virums borgere, der har kåret Frøken Friis til at være lokalområdets bedste restaurant. Det er sket via en afstemning på LokalBolig Lyngby/Virums Facebookside og Instagramprofil.

"Vi er vanvittigt stolte. Ganske enkelt. Det betyder så meget, at det er områdets lokale borgere, der har stemt på os," siger Catharina Friis.

Til maj er det fem år siden, Catharina og hendes mand, Martin, satsede hele opsparingen og kastede sig ud i livet som restauratører.

"At vi på fem år har skabt så godt et renommé i området, at vi kan vinde sådan en pris, havde vi slet ikke turde drømme om" lyder det fra en overvældet Catharina Friis.

Siden november har det været muligt at stemme om byens bedste i en ny kategori hver måned. Det er LokalBolig Lyngby/Virum, der står bag kåringen, og det har ejendomsmæglerne en klar dagsorden med.

"Vi vil gerne engagere alle de gode borgere i området til at hjælpe hinanden med at finde de allerbedste steder, som alle skal besøge," siger Jesper Strøm, der er indehaver af LokalBolig Lyngby/Virum, og fortsætter:

"Især lige nu i denne svære tid er det ekstra vigtigt, at alle de lokale virksomheder står sammen og at skabe de bedste historier og hjælpe hinanden," siger han.

Stem på byens bedste sted Konceptet er enkelt. Midt i hver måned åbner afstemningen på LokalBolig Lyngby/Virums Facebookside med en ny kategori. Så går man ind på ejendomsmæglernes Facebookside eller Instagramprofil og afgiver sin stemme. Indtil videre har lokalområdet kåret byens bedste brød, supermarked, pizza, restaurant og slagter.

"Jeg er meget positiv overrasket over, hvor stor opbakning der er til kåringen af byens bedste steder. Vi havde slet ikke turde håbe på den begejstring og den hype, som vi har oplevet," siger Jesper Strøm.

I lokalområdets erhvervsliv er man også begejstret for LokalBoligs koncept. Meny i Lyngby Hovedgade vandt i december prisen som byens bedste supermarked, og det betyder virkelig meget, fortæller købmand Niels Sejerbo Jensen.

FAKTA Tidligere vindere af Byens Bedste:



Byens bedste bager: Den Helt Rigtige Bager

Byens bedste supermarked: Meny i Lyngby Hovedgade

Byens bedste pizza: Meyers Spisehus

Byens bedste restaurant: Frøken Friis

Byens bedste slagter: Kødbilen i Lyngby "Vi er naturligvis vanvittig stolte over prisen, og at det er lokalområdets borgere, der har kåret os. Det giver også alle medarbejderne en ekstra stolthed at blive mindet om det hver dag, når de ser diplomet," siger han, og fortsætter:

"Selvom vi ikke havde vundet, synes jeg alligevel, at LokalBoligs tiltag er meget positivt. Det er altid godt, når vi kan være med til at engagere lokalområdets borgere og skabe endnu mere stolthed om at bo her," siger Niels Sejerbo Jensen.

Byens bedste takeaway På grund af corona-krisen har LokalBolig valgt, at næste kåring skal være af byens bedste take away.

"Restaurationsbranchen er desværre virkelig hårdt ramt lige nu. Så kan vi bidrage lidt her til at få skabt mere omsætning hos områdets mange gode steder, vil det være helt fantastisk," slutter Jesper Strøm.

Her kan du stemme på byens bedste take away: https://www.facebook.com/lokalboliglyngbyvirum/

Afstemningen åbner onsdag den 8. april og løber til og med søndag den 19. april.

Efterfølgende trækker LokalBolig lod om et gavekort blandt alle dem, der har afgivet en stemme.