Boldklubberne glæder sig: Mandag bliver fodbolden endelig fløjtet i gang igen

Regeringen har givet tilladelse til, at der igen må spilles fodbold rundt om i landet. Lyngby-Taarbæk Kommune opsætter i denne uge ekstra håndvaske med sprit og sæbe og optegner baner efter de nye vejledninger, men også i de enkelte klubber er der meget at tage hensyn til.

"Vi er ved at replanlægge vores træningstider for de nye ca. 100 træningsgrupper og sætte trænere på, og der skal instrueres i øvelser og coronaregler. Der skal indkøbes sprit til alle trænere og indkøbes flere bolde og toppe for at leve op til reglerne", fortæller Lene Laungaard, formand i Virum-Sorgenfri Boldklub.

"Samtidig skal vi have praktisk styr på, at der er plads nok ved ind- og udgange, og desuden bliver det en udfordring, at forældre til de mindste ikke må være til stede under træningen. Så dér skal vi have tænkt lidt mere over, hvordan vi løser det".