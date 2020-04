Christian Nielsen glæder sig til at komme i gang igen. Foto: Fodboldbilleder.dk - Foto: ©Per Kjærbye

Send til din ven. X Artiklen: Bolden ligger stille: Ensom cheftræner uden hold i ryggen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bolden ligger stille: Ensom cheftræner uden hold i ryggen

Christian Nielsen bakker op om Lyngby Boldklubs beslutning om at hjemsende spillere og ansatte, men ser frem til en hverdag i tæt kontakt med spillere og fans

Det Grønne Område - 02. april 2020 kl. 11:45 Af Mikael Østergaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Christian Nielsen, cheftræner i Lyngby Boldklub, balancerer på en knivsæg i disse uger. Ligesom adm. direktør Andreas Byder, sportschef Birger Jørgensen, kommerciel direktør Kristian Maimann, akademiansvarlig Nicas Kjeldsen og et par medarbejdere i kommunikationsafdelingen er han ikke corona-hjemsendt, men har stadig lov til at komme på Lyngby Stadion. Men han må ikke have officiel kontakt med sine spillere.

"Det er et ensomt job i øjeblikket", erkender cheftræneren.

"Jeg må som kollega gerne ringe til spillerne for at høre, hvordan de har det, men må ikke stille krav til dem. Så foreløbig forholder jeg og spillerne os til det træningsprogram, som klubbens fysiske træner udarbejdede til spillerne, inden beslutningen blev taget om at sende spillere og ansatte hjem".

"Det er på alle måder dybt frustrerende. Jeg og spillerne er vant til at være sammen og være en gruppe. Den hverdag savner jeg. Jeg savner spillerne og de andre ansatte, savner at være på træningsbanen og savner kampene".

Uvished er det værste Christian Nielsen kommer i kontorbygningen på Lyngby Stadion 3-4 gange om ugen. Her bruger han tiden på at evaluere sæsonen, forberede sig til de kommende kampe og arbejde med en strategiplan for klubbens fremtid.

"Den nærmeste fremtid bliver et kæmpe puslespil. Den nye sæson starter i juli, og inden skal vi have afsluttet denne sæson. Men vi ved ikke noget endeligt. Hvornår kommer vi i gang efter karantænen? Får vi 6, 8 eller 10 dage til at gøre truppen klar, og bliver der overhovedet ferie til spillerne, inden den ny sæson går i gang. Uvisheden er det værste. Bare man vidste, hvornår vi kan vende tilbage", siger Christian Nielsen.

"Men det vigtigste budskab er, at fodbold ikke skal have særregler, og at vi ikke skal starte op igen, før samfundet er klar. Skoler, børnehaver og andre offentlige institutioner er lukket, og så skal fodboldklubber være solidariske. Vi skal beskytte de ansatte og spillerne, og her har Lyngby Boldklub truffet det rigtige valg. Vi er rollemodeller, og jeg bakker 100 procent op om klubbens beslutning og har ingen sympati for, at 6-7 superligaklubber gennemfører træning for mindre grupper", siger cheftræneren.