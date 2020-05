Se billedserie ?Narkobekæmpelsen var i starten en planløs og forvirret indsats, kan jeg se bagefter, når jeg løfter mig op over de ting ser, hvad der i grunden kom ud af det,? siger Jørn Moos. Foto: Lars Schmidt

Send til din ven. X Artiklen: Bogaktuelle Jørn Moos ønsker hashen frigivet: "Politiet har spillet fallit" Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bogaktuelle Jørn Moos ønsker hashen frigivet: "Politiet har spillet fallit"

Efter en karriere hos kriminalpolitiet, som først og fremmest har handlet om narkobekæmpelse, er Lyngbys tidligere socialudvalgsformand, Jørn Moos, ikke i tvivl: Frigiv hashen. Han har lige udgivet en bog om sin tid i narkoafdelingen og om den forgæves kamp mod hashkriminalitet.

Det Grønne Område - 09. maj 2020 kl. 11:45 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Han er kendt for flere ting, 80-årige Jørn Moos fra Virum.

Overskriften på hans eftermæle vil dog altid være fokuseret omkring én ting: Blekingegadebanden. Danmarks første, store terrorcelle var Moos som efterforskningsleder med til at afsløre, og det vil for evigt være dét, han er mest kendt for.

Men langt hovedparten af hans 30-årige karriere hos politiet var ikke i Røveriafdelingen. Det var i Narkoafdelingen, Afdeling N. Og dét - i øvrigt ganske spændende - arbejde har han skrevet en bog om, som udkom midt i april. Og den bærer netop titlen 'Afdeling N'.

Bogen er skrevet i samarbejde med journalisten og forfatteren Nana Askov og udgivet på forlaget People's Press.

Kommunalpolitiker I Lyngby-Taarbæk er Jørn Moos kendt for meget andet end sit politiarbejde, selv om han også i sin tid arbejdede på den lokale politistation.

Han har nemlig været en markant kommunalpolitiker. I ti år sad han i kommunalbestyrelsen valgt ind for Konservative. Han var i en periode også formand for Socialudvalget. Siden skiftede han dog til Venstre, som han repræsenterede i seks år.

Jørn Moos, der fyldte 80 år den 24. marts i år, er far til fem børn, og sammen med hustruen Kirsten, der har bragt to børn med sig til ægteskabet, har de 12 børnebørn og ét oldebarn.

Moos, der oprindeligt er uddannet værktøjsmager, startede hos politiet i 1966, og her har han været vidt omkring siden starten på det mørke Nørrebro tilbage i 1960'erne.

Og så har Jørn Moos også været generaldirektør i DSB for en meget, meget kort bemærkning. Den tager vi til sidst i artiklen her.

Tilgivelse og forsoning Jørn Moos har nu trukket sig tilbage fra at være aktiv inden for politik. Men selv om han er 80 år, ligger han ikke på den lade side.

Blandt andet sidder han i menighedsrådet i Virum Kirke.

"Jeg virker også som kordegn til højmesserne. Jeg er ikke blevet hellig af det, men jeg har fået lidt mere styr på mit kristne tilhørsforhold. Jeg tror på tilgivelse og forsoning. Jeg tror på det bedste i de fleste mennesker - selv om jeg måske ikke burde gøre, for jeg har mødt mennesker med de ondeste hensigter," fortæller Jørn Moos:

"Indrømmet, det er svært at se noget formildende i en mand, der har slået sin kone ihjel. Men man kan se nogle andre aspekter i, hvorfor det er gået så galt. Narkobagmænd har jeg svært ved at forsone mig med. Det, de gør, er ren udnyttelse af folks svagheder. Jeg taler ikke om ubetinget forsoning og tilgivelse. De mennesker har ikke lyst til selv at blive forsonet med deres ofre. Det er grådighed og penge, der fylder for dem."

Ven med bandemedlem Tilgivelse og forsoning var bestemt også aktuelt for Jørn Moos efter Blekingegadesagen. Som en udløber af sagen er han blevet forsonet med et af bandens medlemmer, Bo Weymann. Og det i en sådan grad, at de ikke kun turnerer rundt med et fælles foredrag om sagen. Nej, de ses privat. De er venner.

"Vi mødtes tilfældigt dengang, jeg var socialudvalgsformand, og han arbejdede for et boligselskab. Og vi hilste afmålt på hinanden. Der var ingen hjertelighed," fortæller Jørn Moos:

"Da vi først fik taget hul på det, talte vi meget om sagen. Det betingede jeg mig. Under sagen talte vi ikke sammen, for medlemmer af banden ville ikke tale med politiet. Over for mig lagde Bo sig fladt ned og fortalte alt, hvad han havde været med til. Det gjorde, at vi kom tæt på hinanden både fagligt og menneskeligt. I dag er vi gode venner. Vi ser hinanden privat . Det har godt nok været en lang proces. Jeg har viet ham og hans kone. Han bor i Birkerød nu og er en aktiv og dygtig direktør i et IT-selskab."

Bogen om Afdeling N Blekingegadesagen fylder det meste, når man taler Jørn Moos' eftermæle. Men i grunden er den tidsmæssigt kun en parentes i hele hans lange karriere inden for politiet.

Det er karrieren i Narkoafdelingen, Afdeling N, der fylder mest. 14 år. Og det er dén del af Jørn Moos' karriere, hans bog handler om.

"Blekingegadesagen fylder fire år i min karriere. Men jeg tror aldrig, jeg opgiver lysten eller håbet om at finde ham, der skød Jesper Egtved Hansen i 1988. Det vil hænge ved mig, indtil jeg forlader denne her verden," siger Jørn Moos:

"Det var intenst i de fire år, og da jeg var færdig, sagde jeg, at jeg ikke troede, at jeg ville blive ældre end min far, og han blev 56. Men jeg har ikke indløst billetten endnu," smiler han.

Ikke den første bog 'Afdeling N' er ikke den første bog, Jørn Moos har været med til at udgive. 'Blekingegadebetjenten' er en anden og Jeppe Facius' og Anders-Peter Mathiasens bog fra 2009, 'Politiets hemmeligheder: Kriminalinspektør Jørn Moos genåbner Blekingegadesagen', en tredje.

Moos havde stor glæde af at lave 'Afdeling N', fortæller han:

"Det var sjovt at lave den. Jeg har talt med dem i People's Press om det, lige siden jeg lavede de andre bøger. De pressede og pressede, men jeg vidste ikke rigtigt. Jeg var inviteret til reception med en gammel hashsmugler, som havde lavet en bog sammen med Nana, og de ville gerne have lavet et forord. Det skrev jeg - og så tænkte jeg, at nu er det tiden at gå i gang med det selv. Det er to år siden."

Receptionen førte ikke kun samarbejdet med Nana Askov med sig. Det førte også til et samarbejde med den person, som var tidligere hashhandler.

"Det var faktisk meget godt at være med til den reception, for det endte med, at vi blev enige om at holde foredrag sammen, hashsmugleren Steen Lundager og jeg. Vi havde en masse fælles bekendte. En række af dem, han talte om, havde jeg puttet i spjældet i sin tid. Selv blev han aldrig taget i noget."

En bekendt fra fortiden Resultatet af samarbejdet med Nana Askov er Jørn Moos yderst tilfreds med.

"Nana og jeg talte meget sammen, og hun insisterede på det menneskelige aspekt og de sociale holdninger, jeg har. Jeg er meget glad og tilfreds, ikke mindst med fortælleformen. Jeg ville gerne have noget anderledes, og det fik jeg," siger han:

"Det er livsbekræftende at forholde sig til de ting, man har lavet. Og hvordan nogen kommer videre. Nogle af dem, jeg har haft med at gøre, kom ikke videre ude i livet, men de er kommet videre i forhold til de ting, de har lavet. Sådan var det med Tommy, som jeg kendte helt tilbage i de helt tidlige år på Nørrebro. I dag lever han i et lukket fængsel, er kommer overens med det, han har gjort, og er tilfreds med det liv, han har," fortæller Jørn Moos:

"En dag, mens jeg var på politistationen i Lyngby for tyve år siden, ringede de op nede fra ekspeditionen. Der stod en mand, som ville besøge sin ven. Det var en, der hed Tommy. En, jeg kendte fra min pure ungdom på Nørrebro. Han havde vandret ind og ud af fængslet efter den episode, hvor jeg kendte ham fra, havde slået mennesker ihjel også. På en udgang tog han toget til Sorgenfri og kontaktede mig så. Vi havde en rigtig god snak."

Historien om Tommy er en af de første historier i bogen om Afdeling N.

Planløs indsats Jørn Moos har ikke tidligere været bleg for at rette kritik mod etaten. Hverken mens han var der eller i årene efter.

Heller ikke i 'Afdeling N' sparer han politiledelsen. Men han har også roser - ikke mindst til lederen af Narkotikaafdelingen, advokaten Volmer Nissen, der i øvrigt boede i Lyngby.

"Narkobekæmpelsen var i starten en planløs og forvirret indsats, kan jeg se bagefter, når jeg løfter mig op over de ting ser, hvad der i grunden kom ud af det. Men i slutningen af 70'erne og frem blev vi meget bedre til det," fortæller han:

"Vi blev virkelig suverænt gode til aflytninger og agentvirksomhed, og det var derfor, jeg senere kom i Røveriafdelingen og fik Blekingegadesagen."

Krigen mod hash Formået med bogen er ikke at fortælle historier og anekdoter fra tiden i Narkoafdelingen. Nej, formålet for Jørn Moos er at komme med et indspark i debatten om legalisering af hash. For han ser ikke anden udvej. Politiets indsats nytter ikke noget, mener han.

"Krigen mod hash har været forgæves, når jeg tænker over det. Specielt set i lyset af den udvikling, der er med den medicinske hash og den holdning, man har til det i udlandet. Der er uendeligt mange mennesker, som bruger det, og jeg tror ikke, at man kan vende udviklingen," siger han:

"Det, der har tricket mig, er, at det er de kriminelle bander, der står bag, og de tjener formuer i stor stil på hashhandel, og de slår jo folk ihjel for at nå deres mål. Ressourcerne kan bruges meget bedre på at fokusere på de hårde stoffer - i særdeleshed kokain. De bliver jo skøre i hovedet af det. Det er tanker, jeg har gået og vendt og drejet med mig selv i en del år. Men nu har jeg fået lyst til at sætte ord på."

Frigivelsen af hash En bærende del af bogen er et langt efterskrift om netop Jørn Moos' holdning til frigivelsen af hash. Her skriver han:

"Måske var det på tide, at vi fandt en balanceret måde at legalisere det på og få det ud af hænderne på de bander, som styrer gaderne. Det ville frigøre store ressourcer - ikke mindst i politiets rækker - som vi i stedet kunne bruge til at bekæmpe indsmugling af den type stoffer, der virkelig skader vores unge.

Hvis vi virkelig mener, hvad lovgivningen siger - at hash er ulovligt - så ville en meget stor del af befolkningen i Danmark kategoriseres som kriminelle. Også kræftpatienter, epileptikere, stofskiftepatienter og en række andre syge mennesker, som tilkendegiver, at de får lindring og bedring af de olier, som vi forbyder."

De må se lyset Jørn Moos vil ikke selv gå op og kæmpe for sin sag på de politiske barrikader. Men han vil åbent fortælle om sin holdning ud fra de erfaringer han har med området efter mange år som efterforsker.

"Politisk vil jeg argumentere for det i mit parti. Der er de ikke enige med mig. Venstre står nok længst fra det i dag. Efter min mening må de se lyset og ændre holdning. Nu har jeg startet med at sige det i min bog, har haft en kronik i Information, været i Go' Morgen Danmark. Men jeg vil ikke tage direkte kontakt på nuværende tidspunkt. Jeg skal holde foredrag om det også," siger han:

"Jeg forventer, at man på lidt længere sigt ændrer holdning og får et andet ståsted omkring kriminalisering af cannabis. Det har været det væsentligste formål med at udgive bogen," fastslår Jørn Moos.

Mental overlevelse Moos har gennem mere end 30 år mødt mange mennesker fra bunden af samfundet. Han har mødt mange skæbner. Han har mødt mange skånselsløse, hårde og også direkte onde mennesker. Og set, hvad de er i stand til.

Og så har han til tider haft lidt svært ved at lægge arbejdet til side, lige som hans kompromisløse ærlighed også har kostet ham karrieremæssige knubs.

I dag er han en mand, der med overskud taler om forsoning og tilgivelse. Uden bitterhed. Uden at være udbrændt.

Så hvordan overlever man mentalt?

"Det har jeg virkelig tænkt over. Jeg har en enorm nysgerrighed, og det har været med til at få mig til at blive ved. Jeg har haft en lidt hård barndom, og det har hængt ved mig i en del år. Jeg var hærdet på forhånd. Jeg har haft den holdning i mange år, at man ikke skal glæde sig for tidligt. Det har jeg først næsten fået styr på nu. Min kone er psykolog og rigtig god at tale med," forklarer han:

"Det har været lettere for mig, for jeg har ikke haft ondt af alle - og slet ikke dem, der stod bag. Især ikke, når de typer ville lægge kortene på bordet. Der var jeg skeptisk og hård."

Fyret fra Afdeling N 14 år i Afdeling N. Nogle gange var det mere op ad bakke end andre. Oftest var det også problematisk at blive anerkendt for sit arbejde. For arbejdet i Narkotikaafdelingen var tæt på at være det mindst prestigefyldte hos politiet.

Så hvorfor blev Jørn Moos så ved med at arbejde i Afdeling N?

"Efterforskningen. Det var fascinerende for mig at dykke ned i, hvad der i grunden var sket. Men jeg fik da et los bagi fra narkotikaafdelingen," husker han:

"Det var en sag med en flyttebil, der var fyldt med hash i skjulte rum, som vi havde rigtig godt fat i. Min chef bad os stoppe med efterforskningen, fordi han skulle bruge mine folk til noget andet. Det kunne vi ikke, sagde jeg. Det ville koste for meget i erstatning. Det var han ligeglad med, sagde han til mig."

"Så jeg skrev et notat om samtalen. Jeg ville have, at han skulle underskrive det, så det ikke kom til at pege på min kollega og mig. Han blev skidesur. Men jeg insisterede, og han skrev under. Fem minutter senere bad han om papiret, men det fik han ikke. Han fór ud af kontoret, og ti minutter efter stod jeg hos den øverste chef i kriminalpolitiet. Han ville også have papiret. Men det ligger, hvor det ligger, sagde jeg. 'Du skal ikke tro, du er noget,' sagde han. 'På mandag møder du hos kriminalpolitiet i Valby.'

Og så blev Jørn Moos smidt ud af Afdeling N. For en kort bemærkning.

"Jeg var ikke så omgængelig i starten i Valby, men jeg blev glad for at være der. Jeg var der i to år. Jeg havde en rigtig god chef dér, Kurt Olsen, som også blev chef for Røveriafdelingen. Men jeg blev bedt om at komme tilbage til Narkotikaafdelingen. På det tidspunkt ville jeg være der resten af min karriere. Først kom jeg i Drabsafdelingen, og så ringede Kurt Olsen til mig. Han ønskede, at jeg skulle lede en specialgruppe i Røveriafdelingen. Og resten er jo historie."

Generaldirektør i DSB Det var i Røveriafdelingen, at Jørn Moos blev involveret i sager, som trak overskrifter. Og det var her, han lige pludselig fandt sig selv om generaldirektør for DSB.

"Mens jeg var i røveriafdelingen, opklarede vi nogle store narkoforbrydelser dér også. Vi havde en heftig efterforskning af nogle, der smuglede hash til Vridsløse, hvor politimorderen Palle Sørensen solgte det. Han var aktiv omkring hashhandelen derude," fortæller Jørn Moos - og husker også en anden, yderst speciel sag:

"I røveriafdelingen havde vi en spændende sag om afpresning over for DSB, hvor man ville have millioner for ikke at slå DSB-folk ihjel og stikke ild på tog. Man besluttede at betale pengene. Vi fandt én, der var stand-in for direktør Ole Andresen, men han sprang fra. Og så pegede folk på mig både på grund af min erfaring som agent, og fordi jeg lignede ham lidt," fortæller han - og slutter:

"Så jeg var generaldirektør for DSB. Jeg betingede mig, at jeg skulle prøve det af, inden vi lavede udleveringen af pengene, så jeg gik op på direktionsgangen, sagde godmorgen, og de andre hilste på mig. De troede på, at jeg var Ole Andreassen. Vi fik aldrig opklaret, hvem det var. Men afpresningen stoppede. Der er lavet en podcast om det, som hedder 'Hilsen fra Englene'. De kaldte sig Englene, afpresserne."

Det er planen, at Jørn Moos senere på året skal holde foredrag i Lyngby sammen med Bo Weymann.