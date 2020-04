?Tag børnene med til Frederiksberg Allé, når coronakrisen er slut og vis dem mindesmærket, for Den Franske Skole,? siger Jonas Kleinschmidt. Foto: Pernille Borenhoff

Bog om en af Danmarks største katastrofer i en tid med undtagelsestilstand

Med Engle over København sender Jonas Kleinschmidt læserne 75 år tilbage i tiden og helt tæt på bombningen af Den Franske Skole 21. marts 1945

21. marts var det 75 år siden, at englænderne ved en katastrofal fejl kastede deres bomber over Den Franske Skole på Frederiksberg Allé. Målet var Shellhuset en kilometer derfra. Her befandt sig livsvigtige dokumenter og oplysninger om den københavnske modstandsbevægelse. Og fanger fra modstandsbevægelsen.

Jonas Kleinschmidt har kendt til historien, siden han var barn. Hans morfar, der dengang var 22 år, arbejdede tæt ved og var en af de frivillige, der ilede til stedet for at hjælpe sårede og tilskadekomne med at komme ud af den sammenstyrtede skole. 86 børn og 18 voksne døde under murbrokkerne.

På årsdagen 21. marts udkom hans ungdomsroman Englene over København. Og grundet coronaen blev det "en bøvlet release", som han udtrykker det fra hjemmet, hvor han og familien har isoleret sig.

"Romanen handler om den største nyere katastrofe i Danmarkshistorien, og så udkommer den netop i en periode, hvor der er undtagelsestilstand i landet for første gang i 75 år," siger han.

Villa, vovse og trampolin i haven Jonas Kleinschmidt er født og opvokset i Sorgenfri. Og det er her, at hans tidligere ungdomsromaner "Dig og mig og Zlatan" og "Drengene", som sidste år sikrede ham en nominering til Kulturministeriets forfatterpris for børne- og ungdomsbøger 2019, udspiller sig.

Denne gang er han rykket to stop nord på s-togslinjen og har placeret romanens 12-årige hovedperson og hans forældre i Birkerød.

"Han skulle bo et sted, der var tilpas langt fra København til, at han ikke kendte København så godt. Det skulle være Nordsjælland og kunne også have været Virum-Sorgenfri. Nu blev det Birkerød. Det skulle være et miljø med villa, vovse og trampolin i haven. Et sted, hvor en uskyldig og uberørt dreng vokser op," siger Jonas.

Ved et magisk tilfælde kommer den 15-årige dreng tilbage i tiden og møder sin farfar som ung dreng. Han gennemlever den umulige drøm om at møde sine bedsteforældre som de mennesker, de var en gang.

Jonas Kleinschmidt havde hørt sin morfar tale om tragedien på Frederiksberg. Men det var først efter morfarens død for 10 år siden, at han for alvor dykkede ned i historien og satte sig ind i, hvad den havde betydet for hans morfar, der havde haft en tendens til at tie, når der blev spurgt for meget ind til, hvordan det havde påvirket ham.

"Da jeg var 10 år, fortalte han mig om Den Franske Skole, men jeg forstod det ikke. For nogle år siden fik jeg fat i hans erindringer. Han havde skrevet 10-15 sider om at vokse op i København. Og også om ulykken. Men også beskrivelser af hans eget liv under besættelsen. Om at gå i skole. Og om blomsterne og bierne, som han lærte om fra vennerne, om at spille fodbold og om at samle cigaretskodder op fra jorden og selv lave sine egne cigaretter ud fra stumperne. Han var bare en helt almindelig ung mand, der var 22 år i 1945," siger Jonas.

Hvad, der også var interessant for Jonas, var, at han kunne se sig selv i morfaren og i hans beskrivelser af at være en ung mand.

"Det gik op for mig, at det at være et ungt menneske - eller et menneske i det hele taget - er, at man går med de samme eksistentielle tanker, og det var dét, der fik mig til at gå i gang med romanen," siger han.

Mærker historien Som så mange andre børn og unge mennesker var historie ikke det fag, der optog Jonas allermest, da han gik i skole. Han har været på utallige ekskursioner til slotte, kirke, museer og historiske monumenter, uden at det har gjort det helt store indtryk på ham.

"Min historiske viden var ikke stor, og jeg skulle starte fra scratch. For tidligere kunne jeg ikke være mere ligeglad. Men som 35-årig begynder man at se tilbage og forholde sig til, hvad man kommer fra og står på skuldrene af. Så jeg begyndte at læse om besættelsestiden. Gik ture i København med en bog, der forklarede ting om besættelsestiden, og om hvilke begivenheder, der havde fundet sted hvor. På Nørrebro kunne jeg for eksempel stå der, hvor Flammen og Citronen var blevet anholdt. Jeg kunne mærket det rent fysisk i hele kroppen. Og det samme skete på Frederiksberg Allé ved mindesmærket for Den Franske Skole," siger han.

Den begejstring var så vild for ham, at han håber, at han får vakt interessen for historien for nutidens børn og unge.

"Den historiske begejstring ville jeg bare gerne give videre. Også måske er det også derfor bogen starter i nutid og bevæger sig tilbage. Jeg håber at kunne suge børnene og de unge mennesker ind i universet og fortælle en god historie, uden at det bliver belærende," siger han.

Et personligt projekt For Jonas var arbejdet med romanen et meget personligt projekt, hvor han kom tættere på sin morfar end nogensinde.

"Jeg fik et indblik i mange detaljer fra hans liv. Det var også en del af det. Men jeg lærte også, at man er forbundet på tværs af generationer på en måde, som man ikke helt tænker over. Det kan være svært at mødes og lære hinanden at kende, og bedsteforældre er ligesom nogle gudeagtige nogle. Men man skal kigge sine bedsteforældre i øjnene og spørge dem om ting," siger han og tilføjer:

"I disse år er det ekstra vigtigt, at vi taler med dem, der kan huske krigen. For snart er der ikke mange tilbage."