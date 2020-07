Børnehus får igen fin anerkendelse: Listerævenes svanesang for det grønne flag

"Et stort tillykke til Svanen. Som formand for Børne-og-Ungdomsudvalget, og Radikal, bliver jeg naturligvis stolt hver gang en af vores institutioner kvalificerer sig til Grønt Flag. Vi lever i en tid, hvor klima og bæredygtighed fylder mere end nogensinde. Der ligger meget håb i at institutioner gør så fint et stykke arbejde for at den næste generation får forståelsen for udfordringerne og mulighederne ind tidligt, så vi kan blive stadig bedre til at håndtere klimasituationen for hver ny generation", siger formand for Børne- og Ungdomsudvalget, Gitte Kjær-Westermann (RV), i en pressemeddelelse, der også beskriver flere af børnehusets naturlige initiativer: