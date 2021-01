Børnehaver i en iskold coronatid: Nu bliver det nemmere at holde varmen udenfor

Det dikterer corona. Og det har Lyngby-Taarbæk Kommune nu taget højde for. Ved at uddele termodragter og opstille pavilloner, der gør det nemmere og mere behageligt at være længe ude i den kolde vintertid.

For at skabe bedre arbejdsvilkår og bedre rammer for udemiljøet i daginstitutionerne den næste tid, har kommunen uddelt termodragter til pædagogerne.

Der blev sat telte og pavilloner op, så børn og voksne kan søge læ for vejret. Og der bliver opsat ekstra lyskæder i nogle institutioner, hvor der har været et behov.

Kommunen har købt et restparti med 300 termodragter til daginstitutionerne, så børn og voksne kan være endnu mere udendørs i denne tid med særlige forhold omkring smitte og afstand. Dragterne er nu gjort klar med kommunens logo, pakket og på vej ud til institutionerne.

30 medarbejdere fra forskellige steder i kommunen har hjulpet med at sætte telte og pavilloner op i de daginstitutioner, der har ønsket det.

Teltene er gode til at skærme lidt for vejret. Og nu hvor børnene er endnu mere ude end ellers, kan der være behov for at søge læ for regn og blæst, skriver Lyngby-Taarbæk Kommune i en pressemeddelelse.

Og for at gøre rammerne for udelegen endnu bedre, får de daginstitutioner, der har haft et behov for det, sat lyskæder op i teltene eller på legepladserne.

Disse tiltag hjælper pædagoger og pædagogmedhjælpere med at sikre børnene et godt pædagogisk læringsmiljø udenfor hver dag, samtidig med at de lever op til de gældende restriktioner.