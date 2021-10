Privat foto

Send til din ven. X Artiklen: Børnehave står til lukning pga. faldende børnetal og for mange tosprogede børn: 'Klar diskriminerende undertone' Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Børnehave står til lukning pga. faldende børnetal og for mange tosprogede børn: 'Klar diskriminerende undertone'

For mange tosprogede børn gør det for svært at gøre Børnehuset Vandpytten til et tilfredsstillende dagtilbud, vurderer forvaltningen. Forældrebestyrelsen genkender ikke forvaltningens vurdering af stedet.

Det Grønne Område - 07. oktober 2021 kl. 08:31 Af Mikkel Brøgger Petersen Kontakt redaktionen

På grund af faldende børnetal og for mange tosprogede elever anbefaler Lyngby-Taarbæk Kommunes forvaltning at lukke Børnehuset Vandpytten i Lundtofte. "Det er forvaltningens vurdering, at denne høje koncentration af børn med andet modersmål end dansk gør det vanskeligt at skabe en pædagogisk dagligdag med et miljø, der giver tilstrækkelig grundlag for et nuanceret sprogligt og socialt miljø, der sikrer den rette trivsel, udvikling, læring og dannelse for børnegruppen, som er grundlæggende elementer i den styrkede pædagogiske handleplan. Samtidig ses et fald i børnetallet i institutionen," skriver forvaltningen i en sagsfremstilling. Forvaltningen anbefaler, at Vandpytten lukker senest 1. september næste år. Børnene skal så fordeles til institutioner i nærheden med hensyntagen til børnenes legerelationer. Kommunen ønsker desuden at fastholde personalet, da de har en særlig viden om området. Et alternativ til lukningen er ifølge forvaltningen at visitere familier fra andre dele af kommunen til Vandpytten, for eksempel børn og familier fra Virumområdet, der kæmper med pladsmangel. Forslaget møder kritik fra både Vandpyttens forældrebestyrelse og medarbejderne. "Forslaget har den meget uretfærdige klang, at vores børn, som jo har det som et grundvilkår, at de skal forholde sig til flere sprog, vurderes som nogle, man bare skal flytte andre steder hen - alene på baggrund af deres etniske baggrund. I stedet for at ligestille børnene, er det kommet til at handle om os og dem," skriver forældrebestyrelsen i et høringssvar. Næstformanden i Børne- og Ungdomsudvalget afviser over for Det Grønne Område, at der er tale om diskrimination. Den endelige beslutning tager kommunalbestyrelsen i morgen, 7. oktober.

Derfor anbefales lukning Vandpytten er normeret til 12 vuggestuebørn og 34 børnehavebørn. Børnehuset mangler lige nu 17 børn, mens kun tre er på venteliste til start til efteråret, skriver forvaltningen. Ingen af dem har Vandpytten som førsteprioritet. Et pædagogisk tilsyn fra i år viste, at det sproglige, motoriske og kognitive læringsmiljø alle var under middel, ifølge forvaltningen. 22 procent af børnene kræver ekstra indsats fra fagfolk som psykologer, tale/høre-konsulenter og sags- og familiebehandlere. Tallet er højt sammenlignet med andre institutioner, og der er en ekstra sproglig opmærksomhed på alle tosprogede børn, skriver forvaltningen. De mange tosprogede familier kræver øget forældresamarbejde, hvilket betyder mange samtaler og en del forberedende arbejde. "Formålet med dagtilbuddene er ifølge dagtilbudsloven at fremme børns trivsel, udvikling, læring og dannelse samt forebygge negativ social arv og eksklusion. Læringsmiljøet i Børnehuset Vandpytten er mangelfuldt, idet det mangler dansk sprog og dansk kultur. Det er ikke fremmende for børnenes udvikling og kan have betydning for børnenes trivsel senere i livet, idet de ikke er alderssvarende i især den sproglige udvikling," skriver man. Der har været forsøgt forskellige tiltag og initiativer de seneste mange år for at afbøde udfordringer. Det har dog ikke haft en varig effekt eller vendt udviklingen, lyder det fra kommunen.

Gode tests og trivsel Næstformand i Vandpyttens forældrebestyrelse, Taima Khadair, fortæller til Det Grønne Område, at kommunen tidligere har foreslået at lukke Vandpytten. Efter et høringsbrev fra forældrebestyrelsen droppede man dog planerne. "Denne gang har vi så igen fået et brev, hvor man foreslår at lukke Vandpytten, hvor hovedvægten er lagt på den store andel af børn med anden etnisk herkomst end dansk.

Vi kan godt se, at der er en stor andel af tosprogede børn. Men det ser vi ikke som et problem. Børnene klarer sig godt, hvilket kan ses i tests for børn på tre år. Her rammer børnene inden for et felt, hvor der ikke er behov for ekstra sproglig indsats, så vores børn er ikke bagud i forhold til etnisk danske børn," siger hun. Forældrene til Vandpyttens børn er blandt andet tandlæger, ingeniører og folkeskolelærere, så der er tale om ressourcestærke forældre, påpeger næstformanden. Forældre, der vægter børnenes trivsel højt, hvilket kommer til udtryk i det høje forældre engagement i vores institution, siger hun. "Vores formodning er, at beslutningen blev truffet, fordi vi som forældre ikke ville råbe op ud fra antagelsen om, at vi er ressourcesvage. Havde det været et børnehus med etnisk danske børn, havde politikerne og forvaltningen nok forventet, at der var blevet råbt op," siger hun og fortsætter: "Det er uretfærdigt, at vi bliver frarøvet frit valg af institution, og tvinges til at flytte vores børn væk fra deres trygge rammer. Man kan sætte spørgsmålstegn ved, hvorfor man ikke har truffet en beslutning om at flytte børn fra de andre institutioner ind til vores institution. Der er en klar diskriminerende undertone i forslaget om at lukke vores institution."

Pligt at sørge for børnene Næstformand i Børne- og Ungdomsudvalget, Martin Vendel Nielsen (K), peger som begrundelse for, hvorfor lukningen af Vandpytten er en god idé, på det tilsyn, som forvaltningen fremhæver i sagsfremstillingen. Og siger: "Vi har en børnegruppe, hvis danskkundskaber ikke er tilstrækkelige til at klare sig på et niveau med andre børn, som starter i 0. klasse. Det er vores pligt at sørge for, at børn, der starter i skolen, kan følge med. For det har store konsekvenser for børnenes skolegang og uddannelse, hvis de mangler dansk sprog og dansk kultur. Mange forældre går i dag udenom Vandpytten, selv i en situation, hvor der er stort pres på daginstitutionerne," siger han. - Forældrebestyrelsen siger, at der er en klar diskriminerende undertone i forslaget. Hvad siger du til det?

"Det kan jeg helt klart afvise. Det handler om at varetage børnenes tarv. Hvis vi skal løfte opgaven med at gøre børnene klar til skolen, er vi nødt til at gøre det på en anden måde end hidtil, hvor for mange tosprogede elever er samlet ét sted. Helt op til slutningen af skoletiden kan man se, at hvis danskkundskaberne ikke er i orden, klarer man sig ikke så godt i uddannelsessystemet. Det er for børnenes egen skyld, vi gør det her," siger han. - Forældrebestyrelsen påpeger, at børnene kommer fra ressourcestærke hjem, og at børnene i tests klarer sig nogenlunde ligesådan som jævnaldrende etniske danske børn. Hvad siger du til det? "Vi er ikke enige i forældrebestyrelsens vurdering. Som det fremgår af den politiske sag, var der inden skolestart i år indsatser på en tredjedel af børnene i Vandpytten og her efter sommerferien på ca. en fjerdedel. Det vil sige forløb med psykologer, tosprogskonsulenter, tale/høre konsulenter og Motorikhuset. Det er et højt antal sammenlignet med andre institutioner," siger han. - Forældrebestyrelsen mener også, at fordi man antog, at forældrene er ressourcesvage, at de ikke ville råbe op med kritik, og at hvis det havde været et børnehus med etniske danske børn, havde man forventet en anden reaktion. Hvad siger du til det? "Det er jeg ikke enig i. Det handler ikke om ressourcestærk eller ressourcesvag, det handler om at tage ansvar for disse børn," siger han.