Send til din ven. X Artiklen: Børn hjælper børn: Virum Skole solgte for 177.650 kroner til fordel for SMIL Fonden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Børn hjælper børn: Virum Skole solgte for 177.650 kroner til fordel for SMIL Fonden

I en svær tid lykkedes det for skolens elever at sælge 3.553 julekalendere

Det Grønne Område - 23. december 2020 kl. 09:10 Af Pernille Borenhoff Kontakt redaktionen

Elever fra Virum Skole har i december måned solgt 3553 juleskrabekalendere. Kalenderne kostede 50 kroner stykket, hvilket i alt giver 177.650 kroner. 50.000 af disse gode danske kroner beholder skolen, hvor eleverådet sammen med ledelsen skal beslutte, hvordan de kommer til gavn for alle skolens elever. Resten af beløbet går til SMIL Fonden.

"Vi blev kontaktet af Sisse Fisker, der er direktør og stifter af SMIL Fonden. Hun har selv børn på skolen og ville høre, om vi ville være med i et projekt om at sælge julekalendere for fonden," siger skoleleder Gitte Rasmussen.

SMIL Fonden støtter kronisk syg og indlagte børn. Og da Virum Skole tidligere har støttet kræframte børn blandt andet via Team Rynkeby og var de derfor klar til også at støtte dette projekt.

"Vi syntes, at det kunne give lidt sammenhold på skolen, at vi alle, dog hver for sig, gik ud og solgte kalendere," siger hun.

Aftalen var, at nogle af pengene skulle gå til skolen, og man havde håbet, at der ville blive solgt så mange kalendere, at man kunne etablere en klatrevæg. Men sådan gik det ikke, for klatrevæggen koster godt 100.000 kroner, og med det solgte antal kalendere, blev der 'kun' 50.000 kroner til skolen.

"Det har været en meget svær tid at sælge kalendere. Mange forældre arbejder hjemmefra og kunne ikke lige tage et bundt med og sælge på deres arbejde, og eleverne måtte heller ikke gå fra dør til dør og sælge," siger Gitte Rasmussen.

At det i denne svære tid alligevel lykkedes at sælge 3.553 kalendere, synes skolelederen er utrolig flot:

"Det er helt fantastisk og helt utroligt, at det kunne lade sig gøre, og jeg er meget glad. Det er fantastisk, at vores børn og familier er gået ind i det arbejde imod alle odds med nedlukninger, hjemsendelser og corona alle vegne."