Bodil Kornbek udviser forståelsen, men: Plejecenterbeboere får ikke vaskepenge tilbage

Udvalgsformand fastholder kommunens manglende evne til at regne mere end to år tilbage på de ældres overbetaling til tøjvask i servicepakken

Det Grønne Område - 02. januar 2020 kl. 10:30 Af Frank S. Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I årevis har beboerne på kommunens plejecentre betalt for meget for at få deres eget tøj vasket. Det har kommunen erkendt, men der er ikke udsigt til, at kommunen vil betale pengene direkte tilbage til de mennesker, eller deres efterladte, der har punget ud.

I stedet er der lagt op til, at der kompenseres ved at kræve en midlertidig reduceret takst, foreløbig i 2020. Det giver ingen garanti for, at det er de, der har betalt for meget, der får gavn af den lavere takst. Slet ikke når man medregner de foregående år, hvor kommunen ikke har overblik over, hvor meget tøjvask kostede og hvor meget, der blev betalt af beboerne til tøjvasken.

Ikke så retfærdigt Vi omtalte allerede problemet her i avisen i maj, hvor borgeren Per Langelund kritiserede kommunens manglende vilje til at betale pengene tilbage til rette vedkommende. Formanden for social- og sundhedsudvalget Bodil Kornbek (S) kunne den gang godt forstå borgerens harme, og det kan hun sådan set stadig.

"Personligt synes jeg, det er en ærgerlig sag og forstår godt, at det ikke føles retfærdigt," siger hun, der dog samtidig mener, at der ikke er mere i den sag.

Siden problematikken var oppe sidst har sagen været en tur omkring ankestyrelsen, der har givet kommunen ret i, at der står i loven, at man skal kompensere med en lavere takst senest to år efter overskuddet er opstået.

Nedsat takst Så prisen for tøjvask bliver i 2020 månedligt 19 kroner i maskiner drevet af boligselskab og 138 kroner i maskiner kommunalt drevet. Uden kompensationen ville priserne have været henholdsvis 38 og 281 kroner, oplyser kommunen.

Grunden til, at man ikke kan beregne priserne for tøjvasken længere tid tilbage er, at man inden 2018 ikke har data at gå ud fra. Prisen for servicepakken indeholder flere ydelser, som ikke tidligere var specificeret ud med pris.

Over to mio Prisen for pakken var indtil da fremskrevet år for år i forhold til prisudviklingen. Det var en udregning i 2018, der gav overblikket og samtidig førte til meget lavere takster i 2019, en reduktion fra 308 kroner om måneden til 35 kroner for tøjvask.

I alt havde servicepakkerne kostet kommunens plejecenterbeboere over to millioner kroner for meget. Helt præcis 2.352.475 kroner har økonomiforvaltningen regnet ud.

Frygteligt Men er det ikke et spørgsmål om vilje. Man har jo åbenbart godt kunnet regne prisen ud fremadrettet før i tiden, så må det vel også kunne lade sig gøre at regne baglæns?

"Der er jo mange dele i pakken, og vi ved ikke, hvor stor en del af den, der gik til tøjvask. Så det er et spørgsmål om, at vi ikke har de data, der skal til, for at lave en udregning," fastholder Bodil Kornbek.

"Det er frygteligt," mener Per Langelund om udmeldingen fra udvalgsformanden. Det var ham, der i sin tid gjorde opmærksom på, at kommunen havde taget sig alt for godt betalt for tøjvasken på plejecentrene.

"Havde det være omvendt, hvis det var os, der som borgere havde fået for meget og skyldte kommunen penge, så havde det nok været en anden sag. Tænk hvis Skat gjorde sådan, sagde 'du får kun tilbage for eller skal betale for det seneste år'. Men de regner altid fem år tilbage, tænk at skulle sige, at man er glad for Skats måde at gøre det på frem for kommunens."

De følgende år er taksterne endnu ikke fastsat, men afventer det endelige årsregnskab for 2019 samt en efterfølgende vedtagelse i Kommunalbestyrelsen.