I sidste uges avis fortalte Lillan Albeck sin historie om Hennings død.

Bodil Kornbek om Lillans sag: 'Der har været situationer, som har skabt utryghed'

Socialudvalgsformanden anerkender Lillan Albecks indvendinger som pårørende til coronaramt og demenssyg plejehjemsbeboer

Det Grønne Område - 20. juni 2020 kl. 18:30 Af Frank S. Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I sidste uge fortalte vi historien om Lillan Albecks afsked med sin mand Henning, der døde på Gentofte Hospital med coronavirus i kroppen.

Ud fra sine personlige oplevelser stillede hun samtidig spørgsmål om kommunens og plejecentrets opførsel.

Vi har ladet et par af spørgsmålene gå videre til formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Bodil Kornbek (S).

Centrale sygeplejersker Hvad er meningen med, at lade plejecentrenes aftensygeplejersker have udgangspunkt centralt uden for plejecentrene, så de ikke personligt kender hverken beboere eller pårørende?

"Det er korrekt, at aftensygeplejerskerne er samlet og arbejder ud fra kommunens Trænings- og Rehabiliteringscenter, hvor de fagligt samarbejder om de beboere på vores plejecentre, der har brug for sygeplejen. Hvert plejecenter har som udgangspunkt tilknyttet faste aftensygeplejersker. Skal vi sikre en ordentlig pleje er viden og faglig sparring for vores ansatte og tæt dialog mellem beboerne, pårørende og ansatte helt centralt.

På grund af COVID19 har det dog været nødvendigt at ændre sædvanlig praksis for at mindske smittespredning blandt vores allermest sårbare borgere. Har der været situationer i denne periode, som har været uhensigtmæssige eller skabt utryghed? Ja, derfor er det også vigtigt, at vi får kendskab til beboernes og pårørendes oplevelser og samarbejder om plejen," skriver udvalgsformanden.

"Det er jeg glad for at høre," er Lillan Albecks umiddelbare reaktion på svaret, der lægger op til, at hun fortsat deler sine oplevelse med kommunen.

Kommunikation svigter -Hvorfor er der ikke for eksempel et nyhedsbrev fra kommunen eller plejecentrene, hvor man kan se på hvilke centre, der er smitte? Hvorfor var det først gennem et facebookopslag fra Det Grønne Område, at jeg blev klar over, at der var coronasmitte på Hennings plejecenter?

"I hele denne COVID19 periode er der løbende blevet informeret på kommunens hjemmeside og facebookside, på plejecentrenes egne hjemmesider, herunder information fra de enkelte plejecentre til pårørende, ved opslag på plejecentre om forhold i kommunen og retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Kunne vi have gjort mere i forhold til det enkelte plejecenter og pårørende? Ja, der kan næppe kommunikeres for meget - derfor har vi også ændret praksis undervejs og gjort mere ud af informationerne fra det enkelte plejecenter til pårørende, så snart vi har modtaget forslag til mangler eller behov for yderligere information. Nyhedsbrev er en god ide, som de enkelte plejecentre kan overveje," svarer Bodil Kornbek.

Savner central information "Jeg har lige været inde og læse på Hennings plejecenters hjemmeside og der står intet om, at han igen blev indlagt på Gentoftes coronaafdeling, der står at han er kommet tilbage til centeret uden coronasmitte, senest 4. maj. Min Henning døde 12. maj på hospitalet. Jeg synes godt man kunne sørge for en mere central kommunikation fra kommunen, der kunne informere om de enkelte centres situation i stedet for kun at lade det være op til de enkelte centre," svarer Lillan Albeck igen. Og peger på, hvor vigtigt det er, at der er tjek på antallet af smittede og døde på plejehjemmene.

"Det er vigtigt, at det bliver indberettet til staten, ellers har vi jo mørketal. Og så opstår tanken jo, om det er for at skjule realiteterne," argumenterer hun.

Opfordrer til medinddragelse Lillan Albeck så i det hele taget gerne, at både pårørende og beboere bliver hørt mere.

"Man har af grunde jeg ikke kender nedlagt de pårørende- og beboerråd, der tidligere har været på centrene. Det fungerer stadig i andre kommuner," peger hun på.

"Kommunen fortæller meget om medinddragelse, og det kunne rådene være et godt eksempel på. Jeg har også foreslået en pårørendeambassadør og stillet mig selv til rådighed," fortæller hun, der efter Hennings død, ikke har tænkt sig at lade sit engagementet i kommunens plejecentre forsvinde.

"Jeg ønsker at fortsætte samarbejdet med kommunen om udveksling af idéer og gensidig inspiration," afrunder hun med fremstrakt hånd.