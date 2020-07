Send til din ven. X Artiklen: Blog - Familieliv: Søskendekonflikter - og hvordan de bedst takles Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Blog - Familieliv: Søskendekonflikter - og hvordan de bedst takles

Alle forældre kan nok nikke genkendende til, at søskendekonflikter stor betydning for stemning i familien - både på ferien og i hverdagen. Og som forældre griber vi ofte tidligt

Det Grønne Område - 23. juli 2020 kl. 06:00 Af Cecilie Korndrup, familierådgiver, Familieblik.dk

FAMILIELIV Det lyder jo umiddelbart som en fornuftig slutning, men er det nu også det...? For ved at blande os lærer vi vores børn, at de har brug for os til at udrede selv mindre uenigheder, og derudover vil de tage den læring med sig, at konflikter er forkerte, og at der ikke er plads til konflikter i jeres familie. Her kommer derfor 5 forslag til, hvordan du i stedet kan forholde dig til dine børns konflikter med henblik på både at mindske konfliktniveauet og ruste dem til selv at løse deres konflikter:

1. Lad være med at blande dig.

Bland dig først, når børnene enten beder om din hjælp, eller hvis du oplever, at et eller begge børn er virkelig klemt.

2. Lyt til børnenes versioner.

Lyt til børnenes versioner, spørg ind til deres oplevelser, opsummér deres respektive oplevelser og trøst dem.

3. Spørg til børnenes løsningsforslag.

Spørg børnene, hvad deres løsningsforslag kan være? Lyt til deres forslag, tjek af om forslaget vil være i orden for det andet barn. Bliv i processen og lad (så vidt muligt) børnene tage ansvaret for en løsning. Kom evt. med løsningsforslag, men uden at bestemme, hvad løsningen skal være.

4. Sørg for, at alle kommer ud af konflikten med æren i behold.

Undlad at dømme i konflikten og derved placere skyld og ansvar for konflikten. Børnene blev uvenner, fordi de havde forskellige behov, ønsker og perspektiver. Og vores ansvar er at lære vores børn, hvordan de kan forholde sig til, at andre menneskers ønsker, behov og perspektiver netop er forskellige fra deres egne.

5. Søskendekonflikter er sunde og lærerige.

Husk på - særligt midt i dagens 20'ende konflikt! - at søskendekonflikter hverken er unaturlige, usunde eller tegn på, at der er noget ruskravende galt i jeres familie. Det er sundt, at børn ved, hvad de vil og kæmper for det - det vil vi i hvert fald gerne have, de kan som voksne, ik? Samtidig er det i familiens trygge ramme, at de kan afprøve forskellig adfærd og erfare, hvilken respons adfærden giver. Hvad sker der, når den 3-årige siger "du er en prut" til sin storebror? Eller når den 9-årige synger "du er vild med Mikkel!" til sin storesøster? - det er en lærerig proces. Og hvilken læring vores børn tager med sig fra konflikter afhænger i høj grad af, hvordan vi forholder os til deres konflikter.

De fleste familier oplever efter få uger mærkbare forandringer i konfliktniveauet mellem deres børn, når de benytter denne tilgang - så fortvivl ikke, hvis forandringerne ikke sker indenfor den første uge.

God fornøjelse!