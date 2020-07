Blog - Familieliv: Sådan får I en ferie, som rent faktisk føles som en ferie

I hverdagen har vi i det mindste transporttiden til arbejde og frokosten for os selv - nu bliver selv de "pauser" taget fra os! Og ja, det kan nogle gange resultere i, at vi ved feriens afslutning føler et endnu større behov for ferie, end før den startede.

Men hvordan får man som børnefamilie en ferie, som rent faktisk føles bare lidt som en ferie? Her kommer mit bud på 3 elementer, som det er værd at tage højde for.

Undersøg, hvad jeres forskellige perspektiver på en god ferie er? Elsker du bare at dase i solen med en god bog i timevis? Eller vil du gerne afsted på en lang vandretur før solen står op? Elsker dine børn at finde insekter i skoven? Eller er de mere til legeland? Når I har gransket lidt i jeres forskellige ønsker og behov, så tilrettelæg ferien, så alles behov tilgodeses - både børn og voksnes.

Det kan bidrage til, at alles behov kan tilgodeses. Vi har ofte en idé om, at på den ideelle familieferie er vi sammen hele tiden og har det skønt! Sådan er det sjældent for ligesom i hverdagen, har vi på ferier forskellige ønsker og behov, som ikke altid er forenelige. Så det er helt fint, at far fanger krabber med børnene hele eftermiddagen, mens mor surfer. Eller at storebror og mor fanger krabber, mens lillebror og far bygger sandslotte.

Børn bliver hurtigt overstimulerede!

Vi tænker måske ikke over det, fordi det ikke betyder så meget for os, at vi sover et nyt sted, at lydene, lugtene, maden og omgivelserne er anderledes, men for børn kan det være meget overvældende.

Når man så lægger oveni, at rutinerne er ændret, børnene sover mindre og får god portion sukker dagligt, så har man opskriften på "hysteriske anfald".

Og de kan være rimelig svære at rumme som forældre - særligt når nu man netop synes, at man planlagt en ferie på børnenes præmisser. Og derover, så har man leget med dem ved stranden hele formiddagen, de har fået to is og nu flipper de så, når man siger "nej" til den tredje!

Nu kan det være nok! Og ligesom forældrene, så har børnene også fået nok. Nok af nye indtryk, men ikke helt nok af den ro, forudsigelighed og søvn, som de har brug for.

Så hold igen med aktiviteter og hold fast i nogle af hverdagens strukturer, så kan I også selv bedre få slappet af - i hvert fald om aftenen, når børnene er lagt.