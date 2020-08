Blog - Familieliv: Millimeterdemokrati i søskenderelationerne

Men er det nu også en god idé? Ved at tælle vingummierne køber vi nemlig samtidig ind i børnenes logik om, at de bør få nøjagtig det samme som deres søskende. Den læring, de vil tage med sig, er derfor - stik imod vores ønske - at de skal have nøjagtigt det samme som deres søskende (eller andre) for at blive behandlet retfærdigt.

Men på trods af, at vi oplever dem som smålige, har de fleste forældre har nok også set sig selv sirligt tælle vingummier, før de lægges i hver af børnenes slikskåle, i et desperat på at undgå konflikter.

Udover at ville undgå konflikter handler vores "sirlige vingummi-tællen" ofte også om, at vi ønsker at behandle vores børn retfærdigt, og at vi - ligesom vores børn - sætter lighedstegn mellem at behandle vores børn ens og at behandle dem retfærdigt.

Og ja, vi skal selvfølgelig behandle vores børn retfærdigt, men at behandle børn retfærdigt handler ikke altid om at behandle dem ens. Det handler derimod om at se vores børn for, hvem de er, og at møde dem i deres særegne behov. Og de behov kan være vidt forskellige - også søskende imellem.