Det er lidt af et scoop, at den verdenskendte forfatter Jonathan Safran Foer lægger vejen forbi Stadsbiblioteket for at tale om sin seneste bog "We are the Weather".

Bliv klogere på klima, kriminalitet, øl, politik, vaccine og livet som sådan på Stadsbiblioteket

festival Går du og drømmer om at møde Lars Løkke Rasmussen, Jonathan Safran Foer, Anne Glad, Pelle Dragsted, David Trads, Holger Bech Nielsen eller Birgithe Kosovic?

Og har du et indædt ønske om at blive klogere på blandt andet virusforskning, klimaforandringer, vacciner, ål, 2. verdenskrig, øl eller sport, så er det fra den 29. januar, at du på Stadsbiblioteket kan hente programmet til årets Faglitterær Festival. Og fra den 30. januar kl. 17, at billetsalget åbner.

Festivalen løber af stablen fra 12. til 22. marts. Men tilmeldingen åbner allerede den 30. januar. Og erfaringen fra sidste år, hvor det var første gang, at man afholdt Faglitterær Festival, viser, at man skal være hurtig på tasterne, for at sikre sig en af de eftertragtede pladser.

"Det var en stor succes sidste år. Det blev taget godt imod, og der kom langt flere, end vi havde troet, og derfor laver vi igen i år en faglitterær festival," siger projektleder Mischa Schulze.

Sidste år havde man spredt aktiviteterne over to uger. I år har man i stedet valgt at koncentrere programmet til 11 dage.

Med faglitteraturfestivalen opfylder Stadsbiblioteket et behov hos et publikum, der ikke nødvendigvis har deres gang på biblioteket. Måske fordi de ikke læser skønlitteratur. Og derfor har man valgt emner, der burde have en bred interesse, således at der er noget for både mænd og kvinder i alle aldre samt børn og unge.

"Hvor læsning af skønlitteratur for de fleste handler om selve læseoplevelsen og den gode fortælling, så bruges faglitteraturen af de fleste som et redskab til tilegnelse af viden om specifikke emner. De bedste faglitterære bøger har også en litterær kvalitet, som kan overraske og give nye indsigter," siger kultur- og bibliotekschef Jeppe Bjørn.