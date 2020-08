?Tankefuld Kvinde? udformet af billedhugger Olga Wagner (1873-1963) står foran Sorgenfri Kirkegård på Lottenborgvej. Foto: Henning Andersen for Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv

Bliv klogere på de lokale minde­steder

Måske man er gået forbi en skulptur, et monument eller en mindeplade og tænkt, at det ville være rart at vide, hvem der har skabt den, og hvorfor den er placeret, netop hvor den er.