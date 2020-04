Bliv inspireret til påsketur: Opdag naturen tæt på dig

Mens mange fritidsaktiviteter er lukkede på grund af coronavirus, er naturen som altid åben.

Og nu bliver det endnu nemmere at tage på opdagelse i det fri.

Udinaturen.dk, der er Danmarks samlede guide til oplevelser i naturen, er gået i luften i en ny og opdateret version.

Udinaturen.dk er en guide, hvor man ud fra et kort finder frem til de oplysninger, man skal bruge. Den første version gik i luften i 2010, og den er nu blevet opdateret med et mere detaljeret kort, et inspirerende og mere mobilvenligt design og en mere enkel web-navigation.

Alle oplysninger fra den gamle version er desuden blevet kvalitetstjekket for at sikre den bedste oplevelse for brugerne.

Alle de oplysninger, som danskerne får adgang til på udinaturen.dk, kommer fra en fælles friluftsdatabase, hvor stat og kommuner kan uploade indhold om egne naturområder. Det har mange kommuner allerede gjort, og håbet er, at endnu flere kommuner vil bidrage med deres viden om lokale muligheder for et aktivt friluftsliv, så borgerne samlet kan få det bedste overblik over mulighederne i det fri.

Moderniseringen af udinaturen.dk er blevet til i et samarbejde mellem Naturstyrelsen, GeoDanmark, Miljøstyrelsen, en række kommuner, Friluftsrådet og Kommunernes Landsforening og vil løbende blive udviklet.

Udinaturen.dk viser også alternativer i nærheden, hvis der er mange mennesker det sted, I oprindeligt havde udset jer.

