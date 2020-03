En kvinde fra Virum lod sig ikke narre, da en kvinde sagde, at hun ville teste hende for coronavirus. Foto: AdobeStock

Artiklen: Blev heldigvis afvist i døren: Kvindelig tricktyv sagde, at hun skulle teste for coronavirus

Vær opmærksom på personer, der udgiver sig for at være udsendt af sundhedsmyndighederne. Myndighederne går ikke ud og tester tilfældige for coronavirus

Nogle mennesker ser åbenbart deres snit til at udnytte den aktuelle situation til egen vinding. F.eks. til at narre andre personer.

Onsdag kl. 21.40 ringede en kvinde på døren, og den 54-årige kvindelige beboer åbnede døren. Udenfor stod en fremme kvinde og fortalte, at hun var sendt ud for at tage blodprøve for at teste, om beboeren var smittet med Covid-19.